"Chorros" y "corruptos son ustedes": Milei volvió a cruzar a la prensa en medio de tensión por el caso Adorni

El presidente argentino Javier Milei volvió a cargar contra la prensa este miércoles, en medio de un escenario de tensión por la situación del vocero del gobierno, Manuel Adorni, y la prohibición del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada por una investigación de "espionaje ilegal".

Milei llegó al Congreso para asistir al informe de gestión de Adorni, acompañado por su hermana Karina y el resto del gabinete. Cuando entró, los periodistas acreditados para entrar al Palacio Legislativo argentino le preguntaron por la situación del vocero. En videos difundidos por el medio argentino La Nación, se escucha como un periodista pregunta una y otra vez "¿Presidente, por qué sostiene a Adorni?". Luego, otro lanza, "¿Es corrupto?", a lo que el mandatario contesta: "Corruptos son ustedes".

Ante la pregunta de @mdzol, el presidente Javier Milei defendió a Manuel Adorni y apuntó contra la prensa en su ingreso a Diputados: “Corruptos son ustedes. pic.twitter.com/Gmf90nncwV — Nicolás Gallardo (@nicogallaok) April 29, 2026

Ante la repregunta de @mdzol, el presidente Javier Milei calificó de “suficiente” la explicación de Manuel Adorni en el Congreso y sostuvo sus críticas a la prensa: “Chorros, corruptos”. https://t.co/Co2F9EBFqm pic.twitter.com/skrybLMDK8 — Nicolás Gallardo (@nicogallaok) April 29, 2026

Más allá de esto, Milei evitó responder a las consultas de los periodistas. Los ministros que iban detrás suyo tampoco hablaron con la prensa, aunque al menos tres funcionarios saludaron y se excusaron. Las excepciones fueron Diego Santilli, ministro del Interior; la senadora nacional Patricia Bullrich, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

A la salida del Congreso, tras la exposición de Adorni, Milei tampoco accedió a las consultas de la prensa. Es más, subió la apuesta al gritarles al paso a los periodistas "chorros".

Una sombra de un hombre frente a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Foto: AFP

Retiro de acreditaciones e insultos constantes en la red social X

El retiro de las acreditaciones a los más de 60 periodistas que cumplen diariamente funciones en la sala de prensa de la Casa Rosada no es un hecho aislado. Se le sumó a la denuncia penal por presunto espionaje ilegal contra dos periodistas de TN por haber grabado un video en los pasillos de la sede de gobierno. Estas medidas se combinan con los insultos que, día a día, salen de las redes sociales del mandatario argentino y son replicadas por funcionarios y simpatizantes libertarios.

Javier Milei y Manuel Adorni en la sala de prensa de la Casa Rosada con periodistas acreditados Foto: La Nación/GDA

Los insultos del presidente a la prensa se convirtieron en una constante y se potenciaron en las últimas semanas al compás de los vaivenes del plan económico y las novedades judiciales sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni; los avances en la causa $LIBRA, en la que se investiga una presunta mega estafa, y la acusación de corrupción del fiscal que impulsa la causa por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Tal como publicó La Nación, la cuenta de Milei en X se viene convirtiendo en una ametralladora de mensajes contra el periodismo en general, los medios de comunicación y distintos profesionales a los que insultó y acusó de conspirar contra su gobierno. La novedad no fue la línea argumental sino la magnitud: en los cuatro días del fin de semana de Pascua, escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos.

Con información de La Nación/GDA