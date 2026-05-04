Contratista afirma que jefe de Gabinete de Milei pagó US$ 245.000 en efectivo para reformar casa en country

El contratista Matías Tabar declaró este lunes en la Justicia que el jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, le pagó en efectivo 245.000 dólares (unos 9.867.096 uruguayos) por remodelar su casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Así lo confirmaron al medio argentino La Nación fuentes judiciales.

Las obras consistieron en hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín, precisaron las mismas fuentes. Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, comparece ante la Cámara de Diputados. Foto: Santiago Fillipuzzi/La Nación (GDA).

Además, el funcionario de Javier Milei pagó supuestamente 120.000 dólares ($ 4.832.863 uruguayos) por la vivienda cuando la compró.

Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Marcela Pagano.

Según documentación catastral, obtenida por La Nación en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense, Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. El documento deja constancia de su fecha de nacimiento, su nacionalidad y de que está casada con Manuel Adorni.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, comparece ante la Cámara de Diputados para mostrar resultados de su gestión. Foto: Luis Robayo/AFP.

La escribana del matrimonio Adorni-Angeletti, Adriana Nechevenko, declaró ante el fiscal Pollicita y dio detalles sobre diferentes operaciones inmobiliarias de la pareja en las que intervino. Una fue la compra de la casa de Indio Cua. Otra, un préstamo de 100.000 dólares que dos mujeres les hicieron a Adorni y Angeletti, que pusieron como garantía de esa operación el departamento de la avenida Asamblea en el que entonces vivían. Ese préstamo con hipoteca se formalizó, según documentación a la que accedió La Nación, el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti compró la casa del country de Exaltación de la Cruz.

Nechevenko declaró que el préstamo de 100.000 dólares se destinó a afrontar parte del precio de la compra del inmueble de Indio Cua.

Adorni volvió a evitar consultas sobre su crecimiento patrimonial

Unos 41 días después de su última conferencia de prensa, el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, evitó este lunes responder preguntas sobre su presunto crecimiento patrimonial amparándose en que sus dichos podrían interferir en la investigación judicial en curso. Apeló a la misma estrategia la semana pasada, cuando durante el informe de gestión también fue abordado por el mismo episodio y eludió dar precisiones.

Señalado por el crecimiento de su patrimonio y su estilo de vida desde que asumió en la función pública, Adorni esquivó las consultas de los periodistas leyendo casi siempre una misma respuesta: "Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la cámara de Diputados el miércoles pasado. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia".

Por Hernán Cappiello de La Nación/GDA