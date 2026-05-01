El gobierno argentino reabre la sala de periodistas en la Casa Rosada y se espera una conferencia de Adorni

Luego de una semana, el gobierno de Javier Milei decidió dejar sin efecto la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en la Casa Rosada. La medida, inédita desde el regreso de la democracia, recogió duras críticas de entidades periodísticas, cámaras empresariales y del arco político opositor.

En el anochecer del jueves, altas fuentes del Gobierno confirmaron a La Nación que el próximo lunes los periodistas podrán reingresar a Balcarce 50. De hecho, varios medios comenzaron a recibir mails individuales con la confirmación de la autorización oficial.

A la par de la reapertura de la Casa Rosada, el Gobierno prepara una conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que se concretaría el mismo lunes, a partir de las 11.

El jueves pasado, y sin aviso previo, el Gobierno prohibió el ingreso de los periodistas. Adujo, en un primer momento, la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa, por el que periodistas de siete medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de dos semanas, y la denuncia penal llevada a cabo por la Casa Militar, que depende de Karina Milei, contra dos periodistas del canal TN por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.

“La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”, explicó el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari. La medida se sostuvo sin cambios desde el jueves.

Mientras los periodistas acreditados debieron recurrir a bares cercanos para poder continuar sus tareas laborales, comenzó una extensa serie de repudios, que incluyó distintos partidos y dirigentes de la oposición, entidades periodísticas como ADEPA, Aedba y Fopea, y representantes de la sociedad civil.

El viernes pasado, el arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Jorge Lozano, recibió en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina a representantes de periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Y el lunes se mostró junto a los periodistas en la Plaza de Mayo para escenificar su respaldo al reclamo a la prensa para poder ingresar a desempeñar su tarea.

Periodista saca una foto desde la reja de la Casa Rosada. Foto: La Nación/GDA.

“Tenemos que buscar caminos para dialogar, y visibilizar la situación, dimensionar su gravedad y buscar soluciones”, dijo Lozano, a unos metros de la reja que separa la Plaza de Mayo de la Casa Rosada. También propuso “poner fin a los discursos de odio y promover la cultura del encuentro, como pedía el Papa Francisco”. En relación a los medios acreditados, el religioso afirmó que su labor “sirve para informar a la sociedad, que tiene derecho a conocer los actos de gobierno”.

Ese día, el diario Ámbito Financiero presentó un amparo para revocar la medida gubernamental, que recayó en el juzgado contencioso a cargo de Lara Correa.

Hasta el anochecer de este jueves, las señales que emanaban del Gobierno apuntaban a la continuidad de la medida. En su cuenta de X, de hecho, el presidente Javier Milei reposteó un mensaje del usuario Alan Wentinck, en el que afirmó: “Los argentinos no necesitan una “sala de prensa” en Casa Rosada y mucho menos que un grupo de periodistas ensobrados vayan allí a hacer preguntas estúpidas a un vocero o a funcionarios. De ahora en adelante, el gobierno debería comunicar hechos y/o detalles de su agenda ÚNICAMENTE a través de una cuenta en X”, sostuvo.

Tanto en ese como en otros posteos, distintos referentes y medios libertarios abundaron en críticas hacia la periodista Luciana Geuna, de TN, que en su programa sostuvo que las filmaciones que dieron pie a la denuncia penal en su contra, emitidas en el programa que conduce, tuvieron “autorización” previa de integrantes del Gobierno.

Las embestidas del Presidente, en tanto, parecían acelerarse conforme pasaban los días de prohibición. En sus dos apariciones públicas desde el jueves (ese día dio una entrevista al canal de streaming Neura, sin ser consultado por el cierre de la sala), el Presidente lanzó frases agraviantes contra la prensa. “Vean que por cada indicador encuentran una mentira. No puede ser que nos dejemos psicopatear por los kukas. No puede ser que le compremos la mentira a los periodistas ensobrados y corruptos”, afirmó el lunes por la noche, en la cena de la Fundación Libertad, y recogió tibios aplausos. “Lo peor de todo es que esa mentira no está en solo en Página/12, o en C5N. Está en los que supuestamente alguna vez defendieron la libertad y hoy son más zurdos que Página 12”, acusó, en referencia implícita a este diario.

La noche siguiente, en el Palacio Libertad, y en una charla dedicada a criticar al economista John M. Keynes junto a Juan Carlos De Pablo, Milei volvió a atacar. “Nunca en la historia argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y lo que los medios quieren vender”, afirmó, sin alguna precisión sobre la escala elegida. Y agregó que meterse con “empresarios corruptos, medios de comunicación corruptos y periodistas corruptos no es gratis”. Allí, ante un auditorio de leales, entre los que estaba el comunicador Alejandro Fantino (a quien saludó de modo afectuoso) sí recogió sonoros aplausos.

El miércoles se registró otro pico. Al ingresar al Congreso, donde acompañó la exposición de su jefe de Gabinete, Milei tuvo un nuevo cruce con periodistas. Cuando cruzaba el pasillo en dirección a los palcos, evitó detenerse ante un grupo de periodistas parlamentarios. “¿Por qué sostiene a Adorni?“, le preguntaron. También, si el jefe de Gabinete ”¿es corrupto?“. Mientras se alejaba, el Presidente miró hacia donde estaban los periodistas y les espetó: “Corruptos son ustedes”.

El intercambio se repitió cuando Milei abandonó el Congreso. “Presidente, ¿cómo calificó lo de Adorni?“, le preguntó un periodista. ”Presidente, ¿alcanza con esto?“, inquirió otro, en referencia a la exposición del jefe de Gabinete. Milei solo giró su cabeza para mirar a los periodistas y, mientras se alejaba, les gritó: ”¡Chorros!".

Jaime Rosenberg / La Nación (GDA)