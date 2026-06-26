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El País Ovación Fútbol

"Fuerza Venezuela": el mensaje del Chino Recoba, DT de Deportivo Táchira, por terremotos que afectan al país

"Hoy mi pensamiento está con cada familia venezolana que está atravesando uno de los momentos más difíciles que puede vivir una persona", señaló el extécnico de Nacional.

El País
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26/06/2026, 16:26
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Álvaro Recoba en el estreno de Deportivo Táchira en la Copa Libertadores ante The Strongest.
Álvaro Recoba en el estreno de Deportivo Táchira en la Copa Libertadores ante The Strongest.
Foto: EFE.

Álvaro Recoba, entrenador del Deportivo Táchira, expresó su solidaridad con Venezuela, tras los dos potentes terremotos que sacudieron al país y que al momento registran 589 muertos y 2.980 heridos.

En un mensaje en sus redes sociales, Recoba señaló que "hay noticias que te golpean fuerte" y "esta es una de ellas". "Hoy mi pensamiento está con cada familia venezolana que está atravesando uno de los momentos más difíciles que puede vivir una persona", agregó el extécnico de Nacional.

Temblor de magnitud 5,4 cerca de Puerto Rico tras los fuertes terremotos reportados en Venezuela

El Chino, expresó su "profundo respeto y tristeza" y expresó su "apoyo al pueblo venezolano". "A los que perdieron a sus seres queridos, a los heridos, a los que perdieron todo: los acompaño. Fuerza, Venezuela", concluyó Recoba.

El Chino dirige al conjunto venezolano desde enero de 2026, luego de su paso por Nacional entre los años 2023 y 2024.

Álvaro "Chino" Recoba en su presentación como entrenador de Deportivo Táchira.
Álvaro "Chino" Recoba en su presentación como entrenador de Deportivo Táchira.
Foto: @dvotachira.

Datos oficiales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que se elevó a 589 la cifra de muertos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país y a 2.980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

"En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas", declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Sin embargo, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, cifró el jueves la cifra de heridos en 4.300 personas. Rodríguez destacó que han podido rescatar a "decenas" de personas, sin precisar la cifra.

Igualmente, anunció la militarización del estado costero de La Guaira, contiguo a Caracas y donde está el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, para atender esta coyuntura en la región más afectada por los dos terremotos ocurridos el pasado miércoles en la tarde.

Voluntarios buscan posibles víctimas en un edificio colapsado tras dos terremotos consecutivos en Caraballeda, estado de La Guaira.
Voluntarios buscan posibles víctimas en un edificio colapsado tras dos terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira.
Foto: AFP

"Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del estado La Guaira, para atender esta coyuntura que afecta a nuestro pueblo", añadió.

La mandataria encargada señaló que el despeje de la vialidad ha permitido que los rescatistas, los organismos de seguridad ciudadana, así como los militares, se desplacen por el estado para atender aspectos logísticos como la alimentación y el agua.

Además, informó que desde el miércoles en la tarde se han producido 214 réplicas.

Un voluntario busca posibles víctimas entre los escombros tras un doble terremoto en Caraballeda, estado de La Guaira.
Un voluntario busca posibles víctimas entre los escombros tras un doble terremoto en Caraballeda, estado de La Guaira.
Foto: AFP
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