Temblor de magnitud 5,4 cerca de Puerto Rico tras los fuertes terremotos reportados en Venezuela

Un temblor de magnitud 5,4 se reportó en la tarde de este viernes a 75 kilómetros al oeste-suroeste de isla de Mona, islote entre Puerto Rico y República Dominicana, informó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).

De acuerdo con el informe del organismo, el sismo se sintió a las 12.06 -hora local- con una intensidad máxima de II en Hormigueros, municipio en el oeste de Puerto Rico.

Al momento, el RSPR aseguró que no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Jun 26, 2026 – Según PTWC: Un terremoto de magnitud 5.0 ocurrió cerca de Isla de Mona, PR a las 12:07 PM AST. NO EXISTE riesgo de tsunami para PR/USVI. Esta magnitud es preliminar y está sujeta a revisión por PTWC y la Red Sísmica de Puerto Rico. #prwx #usviwx https://t.co/fAauUODKKV — NWS San Juan (@NWSSanJuan) June 26, 2026

Este es el temblor reportado o sentido más cercano a Puerto Rico desde los dos terremotos de 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado miércoles en Venezuela y que provocaron que las autoridades emitieran un aviso de tsunami para la isla y la zona del Caribe.

No obstante, las autoridades cancelaron el aviso tiempo después.

Los terremotos en Venezuela

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los sismos se elevó a 589 y a 2.980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

Imagen muestra el interior de un edificio de apartamentos gravemente dañado tras terremoto en el estado de La Guaira. Foto: AFP

"Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas", declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia (oeste), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Sin embargo, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, cifró el jueves la cifra de heridos en 4.300 personas.

EFE