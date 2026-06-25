La cuarta fue la vencida: Keiko Fujimori consolida su ventaja y espera por la proclamación, ¿qué falta?

Keiko Fujimori consolidó ayer su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez en el escrutinio de la segunda vuelta del 7 de junio. Esto sumado al rechazo por parte de la justicia electoral de un recurso presentado por Sánchez para que se anulen los votos en el exterior, colocan a Fujimori como virtual presidenta electa de Perú.

Con 99,87% de las actas escrutadas, Fijimori reunía el 50,120% de los votos frente al 49,880% de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web. “Frente a estos resultados lo primero que quiero es agradecer al pueblo peruano”, dijo Keiko Fujimori en una conferencia de prensa.

La candidata derechista sacó una ventaja de poco más de 44.000 votos, con más de 19 millones de votos contabilizados. La diferencia entre ambos ya no puede ser revertida, pues quedan unos 36.300 votos correspondientes a 121 actas electorales.

“Esta elección la han ganado los ciudadanos (...) Ha sido larga la espera, todavía faltan algunas actas por contabilizar” pero las cifras muestran “un resultado que sería irreversible”, agregó.

Un partidario de la candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, en Lima. Foto: AFP

Fujimori reconoció que Perú “ha quedado fragmentado” por la polarización que dejó la campaña y el estrecho margen que la separó de su rival de izquierda.

Sánchez, aliado del expresidente Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022, aseguró a la prensa el martes que ha ocurrido “una grave afectación del proceso electoral”, específicamente durante el sufragio en el exterior.

El candidato de izquierda anunció que acudirá a instancias internacionales y convocó una nueva movilización para el sábado en Lima.

El JNE declaró el martes por la noche improcedente el pedido de nulidad de las mesas de peruanos en el extranjero, por ser extemporánea y por falta de pago de las tasas electorales.

El candidato vicepresidencial de Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó la decisión de Sánchez de no reconocer un eventual gobierno de Fujimori y afirmó que solo los organismos electorales pueden validar los resultados. Advirtió además que desconocer el proceso podría derivar en acciones al margen de la ley y afectar el orden democrático.

Un funcionario electoral peruanos durante la segunda vuelta de las elecciones. en Lima el 7 de junio de 2026. Foto: AFP

Que el Estado funcione

Fijimori sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años. La candidata derechista aseguró que espera que en los próximos días el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame oficialmente los resultados. “Queremos mostrar las pruebas”, señaló la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) al negarse a responder a Sánchez, quien denuncia sin pruebas un supuesto fraude y reclama anular la votación en el exterior, lo que revertiría los resultados y le daría la victoria a él, que tiene más votos en el territorio nacional.

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular aseguró que entiende cómo puede sentirse Sánchez, ya que ella ha pasado por la misma situación tres veces, al haber sido derrotada en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por apenas 40.000 votos de diferencia.

“Perú está dividido en dos mitades, y entendemos estas votaciones. Lo que muchas de las personas reclaman es que nuevamente el Estado vuelva a funcionar, y es ahí donde nos vamos a enfocar, en las zonas donde nos han respaldado, pero sobre todo en las zonas donde todavía hay desconfianza a nuestro grupo político”, aseveró Fujimori.

“Más allá de los discursos, a partir del 28 de julio (día de la investidura presidencial) podrán ver las acciones y decisiones que se van a tomar para recuperar el orden y enfrentar a la delincuencia, sino también para llevar progreso y hacer que las obras se hagan”, sostuvo la ganadora de la elección.

“Nos preocupa sobre todo la llegada de El Niño y tendremos que tomar muchas medidas de inmediato de prevención. Creo que estamos un poco tarde. Por eso, es importante que en los próximos días podamos tener ya la proclamación de los entes electorales”, acotó.

El triunfo de Fujimori, la primera mujer en ser elegida presidenta por votación directa en Perú, supone el retorno del fujimorismo al Gobierno de Perú 25 años después de que su padre dimitiera por fax desde Japón tras descubrirse una gigantesca red de corrupción de su administración, lo que después lo llevó a ser condenado a cárcel por ello y por delitos de lesa humanidad.

La lucha contra la inseguridad y el crimen organizado fueron el eje central de la campaña de Fujimori. Según una encuesta, cerca del 70% de los peruanos esperan que la lucha contra la delincuencia sea la prioridad del próximo presidente. AFP, EFE

El candidato peruano Roberto Sánchez, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones. Foto: AFP

“Acusaciones sin evidencia”

La Asociación Civil Transparencia rechazó “tajantemente las acusaciones de fraude sin evidencia y cualquier anuncio de desconocer los resultados electorales de la elección” de la Presidencia de Perú, tras las declaraciones en ese sentido que dio este martes el candidato izquierdista Roberto Sánchez. La asociación, que se especializa desde hace más de 30 años en supervisar procesos electorales en Perú, emitió un comunicado de rechazo a “discursos que deslegitiman el proceso electoral” de la segunda vuelta presidencial que disputaron el pasado 7 de junio Keiko Fujimori y Sánchez.