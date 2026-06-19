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Keiko Fujimori cada vez más cerca de ser presidenta: mantiene ventaja con más del 99% de votos escrutados

Con el 99,39 % del escrutinio, la diferencia entre la candidata derechista y su rival, el izquierdista Roberto Sánchez se mantiene estable. Fujimori obtiene el 50,1% de los votos válidos,

El País
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19/06/2026, 05:34
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a candidata presidencial del Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori (izq.), sonriendo durante un mitin de campaña en Huacho, al norte de Lima, Perú, el 2 de junio de 2026, y el candidato presidencial del Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez,
La candidata por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el candidato por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.
Foto: AFP

La candidata derechista Keiko Fujimori se acerca a ser la próxima presidenta de Perú al aventajar ayer en cerca de 40.000 votos al izquierdista Roberto Sánchez, cuando restan por escrutarse alrededor de 113.000 votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el pasado 7 de junio.

Con el 99,39 % del escrutinio, Fujimori obtiene el 50,1% de los votos válidos, al sumar 9.158.662 sufragios, frente al 49,9% de Sánchez, que registra 9.119.096 apoyos.

La diferencia entre ambos es de 39.566, cuando restan por contabilizarse 565 actas con observaciones, que siguen en manos de los jurados electorales, la mayoría de la capital Lima, donde la líder del partido fujimorista Fuerza Popular es la más votada, en detrimento del líder del partido Juntos por el Perú.

Hasta el momento la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) todavía no ha salido a declararse ganadora de la contienda, si bien está próxima a llegar al momento en que su ventaja sea irreversible para su rival.

Tampoco Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), ha salido a reconocer una derrota y, por el contrario, convocó para hoy viernes a sus seguidores a movilizarse contra los resultados, al considerar que hubo supuestas irregularidades en el voto exterior. EFE

Vista de las portadas de los periódicos exhibidos en un quiosco de Lima el 8 de junio de 2026, un día después de la segunda vuelta electoral.
Vista de las portadas de los periódicos exhibidos en un quiosco de Lima el 8 de junio de 2026, un día después de la segunda vuelta electoral.
AFP

Recta final en Perú: Keiko Fujimori comienza a perfilar su triunfo y Roberto Sánchez llama a movilizarse

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