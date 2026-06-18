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Fujimori amplía su ventaja: la diferencia que separa a los candidatos y las actas que falta escrutar

La candidata de Fuerza Popular obtiene hasta el momento el 50,102% de los sufragios, con 9.138.562 votos, mientras que el candidato izquierdista Roberto Sánchez alcanza el 49,898% de los votos y suma con 9.101.354 adhesiones.

El País
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18/06/2026, 03:52
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La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda al salir de un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima, el 7 de junio de 2026.
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima.
Foto: AFP

La candidata derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) adelanta por 37.208 votos al izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) cuando el escrutinio de la votación de la segunda vuelta presidencial de Perú, celebrada el 7 de junio, llegó ayer miércoles al 99,169%.

De acuerdo a la última actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) ha obtenido el 50,102% del sufragio, con 9.138.562 votos, frente al 49,898% del representante de Juntos por el Perú, que recibe 9.101.354 votos.

Por el momento, Sánchez obtuvo el 50,11% del sufragio en Perú y Fujimori el 49,88%, pero la derechista ganó con luz (63,28%) entre los peruanos en el exterior contra el izquierdista (36,71%).

Diez días después de la segunda ronda electoral, aún quedan 771 actas de votación observadas que deben ser evaluadas por los jurados electorales especiales (JEE), de un total de 92.766 actas emitidas por igual número de mesas de sufragio.

Keiko Fujimori aumenta ventaja sobre Roberto Sánchez y se espera por los votos observados para conocer al ganador

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, gesticula tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima el 7 de junio.
El candidato peruano Roberto Sánchez, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones.
Foto: AFP

El partido izquierdista Juntos por el Perú de Sánchez, convocó a una movilización en Lima mañana viernes en “defensa del voto popular” y en rechazo al resultado de la segunda vuelta electoral que le da un virtual triunfo a Keiko Fujimori.

El partido de izquierda denunció en su comunicado la “falta de transparencia” de los organismos que llevan el proceso electoral, y lo que considera una serie de “irregularidades”. EFE

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