Perú: Keiko Fujimori se siente “ganadora” de las elecciones presidenciales

La candidata Keiko Fujimori, que está próxima a ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú por un margen muy estrecho frente al izquierdista Roberto Sánchez, aseguró que en pocos días podrá declararse ganadora, mientras su rival anunció que solicitará anular la votación en el exterior, lo que revertiría los resultados.

“Ahora podemos decir, y faltan pocos días, ¡sí se pudo!”, aseveró la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) durante una celebración por el día del padre con sus seguidores en un local del sur de la capital Lima, a la que la prensa extranjera no fue convocada por la candidata. Sus palabras desataron la algarabía de sus partidarios, a la vez que la líder del partido fujimorista Fuerza Popular agregaba que “se vienen 5 años de grandes retos”. “Estoy segura con que la bendición de Dios, el trabajo y la unidad de todos los peruanos, vamos a salir adelante”, apostilló.

“Los peruanos han demostrado al mundo que siempre podemos, hemos derrotado al terrorismo, hemos derrotado la inflación y ahora vamos a derrotar la delincuencia”, continuó.

Con el escrutinio al 99,68%, Fujimori tiene el 50,11% de los votos válidos frente al 49,88% del candidato izquierdista Roberto Sánchez, con una diferencia entre ambos de 41.133 votos, pero su rival electoral anunció el sábado que solicitará la anulación de los votos emitidos en el extranjero por presuntas irregularidades.

En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Sánchez anticipó que hoy lunes solicitará la anulación de toda la votación en el exterior, que abarca más de 300.000 votos, después de que las autoridades electorales rechazaran un primer recurso para anular los votos de cerca de 2.000 mesas de la elección del pasado 7 de junio.

EFE