Elecciones en Perú: Sánchez denuncia “fraude en desarrollo” y asegura que no reconocerá victoria de Fujimori

El candidato izquierdista Roberto Sánchez denunció ayer martes, sin aportar pruebas, que hay “un fraude en desarrollo” y anticipó que no reconocerá como presidenta del país a su rival, la derechista Keiko Fujimori, quien lo aventaja en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú.

Sánchez argumentó su solicitud de anular la votación en el exterior por considerar que se vulneró la norma electoral al cambiarse para la segunda vuelta, lo que revertiría los resultados y lo haría ganador a él, que ha sido el más votado en el territorio nacional.

Con el escrutinio al 99,71%, Fujimori tiene el 50,11% de los votos válidos frente al 49,88% de Sánchez, con una diferencia entre ambos de 40.468 votos. Sin embargo, los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior, de modo que Sánchez logra el 50,11% de los válidos con 40.925 sufragios más que Fujimori, que registra el 49,88%.

Sánchez sostiene que se afectó “gravemente” la votación en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de la votación en el exterior y enviar físicamente las actas hasta Lima para que sean escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por Carlos Pareja, al que la izquierda considera cercano al fujimorismo.

La candidata peruana Keiko Fujimori, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones. Foto: AFP

Así mismo, el líder del partido Juntos por el Perú, que se postuló en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo, denunció que el traslado de las actas a Lima se hizo supuestamente sin garantías para evitar la manipulación.

Ni Sánchez ni su partido se habían mostrado en contra de esta disposición sobre el traslado físico de las actas del extranjero a Lima cuando fue informada semanas antes del día de la elección, ni tampoco las misiones de observación electoral internacional han determinado que este cambio haya supuesto una sospecha de fraude.

Sin embargo, el candidato aseveró ayer que, “en esa afectación, ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido Fuerza Popular, de la señora Keiko Fujimori”, dijo.

“Esta irregularidad grave deviene en un fraude en desarrollo”, afirmó. Sánchez apuntó que, “si el JNE (Jurado Nacional de Elecciones) no resuelve en atención a la seguridad jurídica, ese fraude se habrá consumado”. EFE