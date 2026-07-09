El Pit-Cnt le hizo notar a Orsi el elevado porcentaje que existe de empleos informales en Uruguay

El Pit-Cnt entregó en la reunión que mantuvo el martes con el presidente Yamandú Orsi un documento en el que señala que “llama la atención que a pesar de que se han creado más empleos que los que se han destruido, la informalidad crece”. “Abarca a 386.000 personas equivalente a un 22,1% (de las personas que trabajan), dice. “Este indicador nos habla de que los empleos que se crean son de calidad inferior a los que se destruyen. Estos datos son del primer trimestre del año”, agrega.

La central sindical insiste desde su último congreso en que es necesario diseñar una estrategia de desarrollo que sofistique la matriz productiva uruguaya. “Las limitaciones que presenta el mundo del trabajo en nuestro país son una forma de manifestación del carácter capitalista-dependiente del modo de acumulación que ha venido predominando. Esta es la razón por la cual el movimiento sindical centra sus energía en contribuir a generar las condiciones para la superación positiva del modo de acumulación actual, que predomina en América Latina y nuestro país. Las políticas que solo se han ocupado del crecimiento, inclusive aquellas que han demostrado sensibilidad redistributiva, pero que no han afectado la composición de nuestra base productiva (...) han demostrado su fracaso en menor o mayor plazo histórico”.

Ideas para las compras públicas

La central sindical insiste en el concepto de “compras públicas para el desarrollo” que apunte “no solo para la satisfacción de la demanda del Estado sino para incentivar e impulsar proveedores nacionales que generen trabajo y empleo de calidad y mejoren la competitividad del país”, dice el documento entregado a Orsi.