Orsi estudiará planteos del Pit-Cnt que está preocupado por la no reposición de vacantes en el Estado

El presidente Yamandú Orsi se reunió ayer con la plana mayor del Pit-Cnt y se comprometió a estudiar los planteos de la central sindical respecto a la Rendición de Cuentas y sus ideas para incrementar la participación de proveedores nacionales en las compras públicas.

El secretario general del Pit-Cnt y referente de los sindicatos públicos, José Lorenzo López, dijo a El País que le plantearon al presidente que compartían las prioridades marcadas en el proyecto de Rendición de Cuentas, pero que tenían una visión crítica de cómo se financiarán. Según López, se proponen eliminar vacantes en la Administración Central y esto “es pegarse un tiro en el pie” porque se verán afectados servicios a la sociedad “absolutamente necesarios” en el Ministerio de Ganadería, en el de Trabajo, en el Educación y en el de Economía.

Orsi estuvo solo en representación del gobierno durante la mayor parte de la reunión aunque también participó sobre el final el ministro de Trabajo, Juan Castillo. El presidente se comprometió a trasladar los planteos sindicales al Consejo de Ministros y responder las inquietudes a la brevedad.

El Pit-Cnt también insistió en la reunión en que quiere impulsar un impuesto al 1% más rico de la población y avanzar en la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, sin reducción salarial. El presidente tomó nota, pero no se pronunció. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, ya ha dicho que no prevé que el gobierno impulse ninguna otra modificación impositiva durante la actual administración.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, en el acto del Pit-Cnt por el 1° de mayo. Foto: Ignacio Sánchez/El País

Orsi sí dijo que en la segunda mitad del año cabe esperar el envío de proyectos de ley vinculados a las conclusiones del Diálogo Social en materia de seguridad social.

Por otro lado, los sindicatos de las empresas públicas convocan a un paro de actividades este miércoles 8 de julio en reclamo de mayor presupuesto en la Rendición de Cuentas y en contra de lo que aseguran son recortes en la plantilla de funcionarios. Doce sindicatos llaman a un paro que en algunos casos, como en UTE, OSE o El Correo, será de 24 horas, mientras que otros gremios paralizarán las actividades entre las 9 y las 13 horas.