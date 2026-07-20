Terremoto en Perú dejó un saldo de seis muertos y más de 30 heridos; continúan las actividades de rescate

Un sismo de magnitud 5,1 que se registro el sábado en una región andina de Perú dejó seis personas fallecidas y 32 heridos, informaron ayer domingo autoridades. “Tenemos reportado seis personas fallecidas y 32 heridos”, dijo el primer ministro Luis Enrique Arroyo al canal TV Perú.

El movimiento sísmico ocurrió a las 21H24 locales (02H24 GMT) a una profundidad de 24 kilómetros y su epicentro se localizó en el distrito de Chongos Bajo, unos 300 km al este de Lima, en la región de Junín, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP).

El jefe del Indeci, el general Luis Vásquez, explicó que la escasa profundidad del sismo, sumada a la presencia de viviendas construidas con adobe y quincha, contribuyó a que se produjeran graves daños en varias localidades. Según Indeci, hubo en total unos 300 damnificados y 48 viviendas destruidas.

El presidente José María Balcázar declaró que el gobierno reaccionó con “el envío de ayuda humanitaria y la coordinación con las autoridades para atender a las familias damnificadas”.

“Lamento profundamente las consecuencias del sismo. Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y mi solidaridad con quienes han resultado afectados”, indicó la presidenta electa Keiko Fujimori en sus redes sociales.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, dijo que el sismo fue provocado por la reactivación de la “falla tectónica Altos del Mantaro”, ubicada cerca de la ciudad de Chupaca en Junín.

El último terremoto de gran magnitud ocurrió en la ciudad de Pisco, en la región de Ica (sur), en 2007, cuando un sismo de 7,9 grados dejó 595 muertos.

AFP