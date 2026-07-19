Sismo de 5,1 golpeó provincia de Perú: Keiko Fujimori dio condolencias a las familias de los fallecidos

Un sismo de 5,1 y una posterior réplica de 3,7 afectó durante la noche de este sábado a la provincia de Chupaca, en Perú.

Hay al menos seis fallecidos, 30 heridos y "numerosas estructuras afectadas", informaron fuentes oficiales.

Unos cien miembros de personal sanitario, entre médicos, enfermeras y brigadistas locales trabajan en el área, y se espera más personal especializado así como un hospital móvil.

Escombros de casas afectadas por un sismo en la provincia de Chupaca, en la región de Junín (Perú). Foto del Ministerio de Defensa de Perú cedida a EFE

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, afirmó este domingo que su Gobierno está "actuando con rapidez" y que se elaborará un listado para socorrer a los damnificados.

En un mensaje publicado en la red social X, la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, lamentó "profundamente las consecuencias del sismo" y expresó sus "más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas" y su solidaridad "con quienes han resultado afectados".

Lamento profundamente las consecuencias del sismo ocurrido en Junín. Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y mi solidaridad con quienes han resultado afectados.



Saludo las acciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y exhorto… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 19, 2026

Por su parte, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, expresó plena disposición de cooperación con Perú.

"La República Bolivariana de Venezuela expresa su más profunda solidaridad con el pueblo peruano, su gobierno y con las víctimas del terremoto ocurrido en la región de Junín el día de hoy", escribió Plasencia en un mensaje publicado en X.

Igualmente, dijo que en este difícil momento, Venezuela reafirma su "inquebrantable compromiso de hermandad y disposición de cooperación".

Con información de EFE