Joven de 24 años fue asesinado a disparos en Colón: en la escena encontraron dinero y droga
El homicidio ocurrió en Pasaje San Agustín y Pasaje Continuación El Apero. La víctima fue trasladada al Hospital Maciel, pero falleció durante la madrugada del jueves.
Un joven de 24 años fue asesinado este jueves por la madrugada en el barrio de Colón, según informó la Jefatura de Montevideo. La víctima fue encontrada en la vía pública y trasladada al Hospital Maciel, pero falleció durante la madrugada debido a la gravedad de sus heridas, confirmaron a El País fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.
El incidente ocurrió en la zona de Pasaje San Agustín y Pasaje Continuación El Apero. Un grupo de policías, que estaba haciendo tareas de patrullaje, se acercó al lugar tras escuchar detonaciones de arma de fuego y encontró a la víctima tendida en la vía pública.
El joven fue trasladado a un centro asistencial para ser atendido por sus heridas. Luego, debido a la entidad de sus lesiones, fue derivado al Hospital Maciel, donde fue asistido por personal médico. Murió sobre las 03:20 de este jueves.
De acuerdo a la información policial, el joven fallecido tenía antecedentes penales. En la escena del crimen fueron incautados un teléfono celular, dos envoltorios con sustancia estupefaciente y $ 3.900 pesos uruguayos. También se ubicaron tres vainas calibre 9mm.
En el lugar trabajó personal de la Policía Científica y Homicidios, que continúan con las actuaciones para el esclarecimiento del hecho.
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