Adolescente de 17 años fue asesinado a tiros en Santa Catalina: en la escena se encontraron siete vainas

Un adolescente de 17 años fue asesinado de varios disparos en la noche de este domingo en el barrio Santa Catalina, en Montevideo. El hecho ocurrió en la zona de las calles Burdeos y Los Geranios y es investigado por la Policía.

De acuerdo con la información primaria del caso, el joven, sin antecedentes penales, fue encontrado herido de arma de fuego en las inmediaciones de su domicilio. Personal de la Guardia Republicana lo trasladó de urgencia al Hospital del Cerro, donde fue asistido por el equipo médico.

Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, la víctima falleció a las 20:15 horas como consecuencia de las heridas de bala recibidas, según el diagnóstico emitido por el centro asistencial, según informaron a El País desde el Ministerio del Interior.

En la escena del crimen, efectivos policiales localizaron siete vainas de calibre 22, elemento que fue incorporado a la investigación. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente y trabajó en la recolección de evidencias.