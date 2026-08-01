Uno de los datos que sigue de cerca Oddone y su equipo quedó estable en 12 meses a junio

El déficit fiscal en 12 meses a junio se mantuvo en 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB) —en los 12 meses a mayo había sido 3,7% del PIB y en los 12 meses a abril había sido de 3,9% del Producto—, según indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado emitido anoche. Se trata de uno de los datos que sigue de cerca el gobierno. El martes, el gobierno concretó una operación de deuda por la que reabrió un bono en pesos y otro en dólares y captó el equivalente a US$ 1.697 millones de los mercados.

Ante ello, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone dijo que esa emisión “demuestra la confianza que hay en Uruguay, la sostenibilidad de sus finanzas públicas y la credibilidad que el país tiene. Es un mérito de Uruguay”.

Recordó que el riesgo país de Uruguay continúa siendo el más bajo de América Latina, lo que es “un activo”, ya que “poder acceder a financiamiento a tasas más baratas de lo que era en el pasado nos permite destinar más recursos a los temas sustantivos y no a pagar intereses de deuda”.

Uruguay necesita realizar emisiones de deuda en los mercados internacionales y el mercado local (además de recurrir a créditos de organismos internacionales) para financiar el déficit fiscal.

Los datos del déficit fiscal a junio

El MEF aclaró que el déficit del gobierno central-Banco de Previsión Social (BPS) en los 12 meses cerrados a junio “se ubicó en 3,3% del PIB”.

No obstante, ese déficit fiscal en 12 meses a junio de 3,3% del PIB se debió a que los “ingresos de fondos al Fideicomiso II de la Seguridad Social (FSS II) acumulados a junio de 2026 representaron 0,4% del PIB”.

Por lo que, “el resultado fiscal del gobierno central-BPS excluyendo los ingresos al FSS II se ubicó en (un déficit de) 3,7% del PIB”, añadió el MEF, manteniéndose respecto a los 12 meses a mayo. El déficit equivale a unos US$ 3.170 millones.

Más allá del déficit del gobierno central-BPS de 3,7% del PIB, el déficit primario (antes del pago de intereses de deuda) en 12 meses a junio se ubicó en 1,4% del PIB (unos US$ 1.200 millones).

El pago de intereses de deuda se mantuvo en 2,3% del PIB en 12 meses a junio, según indicó el MEF.

Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Foto: Ministerio de Economía y Finanzas

Los ingresos del gobierno central-BPS quedaron estables en 27,8% del PIB en 12 meses a junio.

Los gastos primarios del alcanzaron a 28,8% del PIB en el año móvil cerrado a junio, mantieniéndose respecto a los 12 meses a mayo.

En tanto, el resultado de las empresas públicas en los 12 meses a junio fue “equilibrado en términos del PIB, registrando una disminución de 0,1% del PIB respecto al acumulado anual cerrado a mayo de 2026, debido al aumento de las existencias de crudo y derivados de Ancap”, explicó el comunicado del MEF.

Por su parte, el resultado global del Banco Central fue deficitario en 0,8% del PIB, permaneciendo sin cambios respecto al acumulado en los últimos 12 meses a mayo.