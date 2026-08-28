Orsi anunció que Argentina "retiró la denuncia penal" que presentó por instalación de la planta de HIF Global

El presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo este viernes que el acuerdo para instalar la planta de hidrógeno verde en Paysandú continúa y que el UTE y la empresa HIF Global "se acercaron" en los números. Además, el mandatario sostuvo que Argentina "retiró la denuncia penal" por el lugar donde iba a estar instalada la planta.

"Seguimos, seguimos, más allá de las decisiones que se tomen en un momento determinado o llegado el momento de la inversión se van a tener que tomar decisiones. Hemos despejado un montón de complicaciones. La última importante es que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho", dijo el mandatario en rueda de prensa durante la inauguración de obras de rehabilitación en ruta 4 en Guichón, Paysandú.

"Una buena noticia a nivel diplomático pero que tiene que ver con que vamos ganando en confianza", señaló el mandatario. "Había que relocalizar. La relocalización implica nuevos estudios de impacto, pero la idea no se detuvo. Lo que se podrá demorar de acuerdo a lo que el mercado del hidrógeno establezca", añadió en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10).

"A nivel político no tenemos ninguna duda. Por supuesto, la UTE y el gobierno y la Intendencia de Paysandú tenemos que alinear que en el marco de la norma y lo que existe, que se pueda cumplir", aseveró el mandatario.

La semana pasada, en un evento de la organización Somos Uruguay en el auditorio del Laboratorio Tecnológico (LATU), la ministra de Industria Fernanda Cardona dijo a El País que el proyecto HIF sigue adelante, que no se ha trancado la instalación de la empresa en Uruguay, ni por el lado del gobierno ni por el de la empresa, y que se está trabajando en las condiciones. "En un año hemos avanzado más que en los tres años anteriores", lanzó en relación al gobierno anterior.