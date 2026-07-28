Privados advierten por el ritmo de debate en el proyecto de HIF y analizan el desembarco disruptivo de Tesla

La Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder) celebra hoy el congreso Latam Renovables con la presencia de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, autoridades de UTE, Ancap y otros actores del sector. El presidente de Auder, Diego Oroño, adelantó a El País que algunos de los principales temas que se abordarán estarán vinculados a la búsqueda de petróleo en Uruguay, el impulso de combustibles sintéticos y la electromovilidad con la llegada “disruptiva” de Tesla al mercado. “La pelota está en la cancha de la empresa”, dijo sobre la posible inversión de hidrógeno verde por parte de la empresa chilena HIF Global en Paysandú.

“Si el año que viene se anuncia algún tipo de hallazgo (de hidrocarburos) puede haber un cambio sustancial en la economía del país”, dijo Oroño y resaltó la importancia de crear un observatorio de seguimiento ambiental y un fondo soberano para gestionar los ingresos económicos. “En caso de confirmarse un hallazgo, creemos que hay que ser muy cautelosos en cómo se procede”, sostuvo Oroño y agregó que es un tema al que “no se le está dando suficiente atención”.

Por otra parte, Oroño sostuvo que uno de los principales reclamos del sector está vinculado a la agilidad de las inversiones y posibles obstáculos en los acuerdos de inversión. “Uruguay tiene que ser muy hábil en poder generar condiciones para que los proyectos estratégicos vengan”, dijo respecto a la posible instalación de data centers y otros proyectos de infraestructura.

Oroño señaló que una de las debilidades del país es el nivel de discusión que adoptan algunos temas, lo que resulta en que algunos proyectos observen a otros países de la región como alternativa. “Uruguay peca de discutir las cosas por demás y podemos perder oportunidades”, aunque reconoció que HIF “sigue manifestando su interés de estar en Uruguay”.

HIF Global

La administración del presidente de la República, Yamandú Orsi, acarrea la discusión en relación al proyecto que fue anunciado por el exmandatario, Luis Lacalle Pou en 2022 y aún no logró concretar el proyecto. Según Oroño, la etapa de debate llevó a que se generararan “un conjunto de condiciones que parecería que son favorables para la empresa”. “Ahora tiene que poder cerrar el modelo de negocio para confirmar la inversión”, agregó.

La que se perfila como la mayor inversión de la historia de Uruguay por US$ 5.385 millones sufrió una suerte de enfriamiento luego de que uno de los elementos pendientes por acordar fuera el precio de la energía por parte de UTE. Sin embargo, el tema volvió a cobrar protagonismo luego de que el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijera que si el proyecto se instala “es pese a” Cardona, quien aseguró que la concreción se postergará para 2027.

La titular del MIEM, Fernanda Cardona. Ignacio Sánchez, El País.

“Nos sorprendió un poco esa declaración porque el sector en general estaba con una expectativa de que estuviéramos cercanos a un anuncio”, dijo Oroño sobre los dichos de Cardona. ”Sabemos, por cómo se maneja Uruguay, que hablar del año que viene no es hablar de enero”, sostuvo.

El ejecutivo también se refirió al precio de la energía discutido en conjunto con UTE. La empresa había solicitado una tarifa cercana a los US$ 40 por MWh, lo que despertó el descontento del sindicato y los grandes consumidores de UTE (entre US$ 60 y US$ 80 por MWh). La empresa pública logró fijar el costo de la energía en US$ 45 MWh, lo que para Oroño “no es un bloqueo al desarrollo del negocio”.

Otro de los cabos que el gobierno logró atar fue la ubicación del proyecto que pretende desarrollarse en el predio de Ancap en Nuevo Paysandú. Oroño destacó el nivel de conectividad del lugar con un suelo ya categorizado como industrial y su cercanía a rutas de hormigón y vías férreas.

Electromovilidad

La decisión del gobierno de dejar de exonerar el Impuesto Específico Interno (Imesi) a determinados autos eléctricos y la llegada de Tesla a Uruguay desplazaron el enfoque del sector hacia la electromovilidad como principal prioridad. “Han desembarcado con el movimiento disruptivo también en cuanto a precios”, dijo Oroño.

Los precios de lanzamiento oficiales de Tesla se ubican entre US$ 32.990 y US$ 49.990 según el modelo de los dos ofrecidos por la marca y la versión elegida. La introducción de la marca de Elon Musk generó que se revisaran los precios de los autos eléctricos ya comercializados en Uruguay y su infraestructura. Según Oroño, esto va a “empujar a la red de carga pública” ya que lo consideró como “un sacudón”.

Tesla Uruguay. Los vehículos se pueden ver en Punta Carretas. Foto: Estefanía Leal

Un decreto del Poder Ejecutivo estableció cambios en el Imesi a los autos eléctricos a partir de 2027. La mayoría de los vehículos comercializados en Uruguay seguirán exonerados, pero en aquellos que superan los US$ 30.000 de valor en el mercado pagarán un Imesi en dos franjas de 5% y 9% (esta última para los de mayor precio). En el caso de los vehículos híbridos, el porcentaje se aplicará en función de la cilindrada.

Oroño sostuvo que si bien Auder no tuvo contacto previo al anuncio con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), resaltó que la próxima semana comenzará a desarrollarse una mesa de diálogo con el gobierno para “tener previsibilidad” y evaluar los futuros cambios a los incentivos en el sector.

Este primer anuncio de perfil recaudatorio en la electromovilidad por parte del gobierno obliga a revisar otras medidas impositivas a futuro. Por este motivo, Oroño consideró que entre junio y agosto del próximo año, el MEF volvería a revisar los impuestos a la movilidad eléctrica.

Según Oroño se espera que durante el segundo semestre de este año se disparen las ventas de eléctricos con motivo de la aplicación de Imesi a partir del 1° de enero del próximo año.