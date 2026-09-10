Ferry eléctrico China Zorrilla llega este jueves a Nueva Palmira: viene de Australia y arriba de buque de carga

El ferry eléctrico China Zorrilla de la empresa Buquebus, ya transita aguas uruguayas y se espera que llegue al puerto de Nueva Palmira, en Colonia, durante la tarde de este jueves.

Esa parada servirá para su puesta a flote, dado que fue transportado desde Tasmania (Australia) sobre la cubierta del Black Marlin, un buque carguero heavy-lift de gran porte.

Para que este ferry -el eléctrico más grande del mundo- toque agua, el Black Marlin deberá sumergirse unos 19 metros en una maniobra llamada float-off, explicó a Cadena del Mar el capitán del puerto palmirense, Nicolás Suárez.

La zona del puerto donde se realizará la operación tiene 20 metros de profundidad, a lo que se debe sumar la altura de la marea, que es oscilante.

El traslado del Ferry ⛴️ llamado China Zorrilla de Buquebus está ahora por el Río de la Plata hacia Nueva Palmira, Uruguay 👇 pic.twitter.com/WOg4caoZPI — 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼 𝗠𝗮𝘀𝗰𝗮𝗿𝗶𝗻𝗶 (@MascariniMarce) September 10, 2026

La llegada está prevista para las 17:00 horas, detalló el capitán. Entre la noche de este jueves y la mañana del viernes se realizarán varias tareas preparatorias para luego realizar el float-off, que puede tardar más de un día.

Por otro lado, este sábado 12 desde las 12:00 horas, Buquebus realizará allí un evento de bienvenida “junto a autoridades, equipos y personas que hicieron posible este enorme proyecto”, anunció la empresa en Instagram.

Luego, el China Zorrilla continuará su viaje hasta el puerto de Colonia del Sacramento, donde UTE ya realizó las instalaciones necesarias para la carga de sus baterías eléctricas.

Este nuevo ferry, que hace pocos días debió cruzar el Estrecho de Magallanes, tiene 130 metros de eslora/largo y 32 metros de manga/ancho. Fue construido íntegramente en aluminio naval y puede transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos.