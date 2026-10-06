"Habitar" pone en el centro del debate el futuro de las ciudades y las oportunidades de inversión

El crecimiento de las ciudades genera oportunidades, pero también plantea grandes desafíos. El desarrollo urbano puede impulsar la actividad económica, ampliar el mercado de servicios y generar nuevas oportunidades de inversión. Al mismo tiempo, obliga a pensar en infraestructura, movilidad, seguridad, ambiente y planificación urbana. Todos estos temas serán analizados en Habitar, el primer encuentro de desarrollo urbano y oportunidades de inversión que reunirá a desarrolladores inmobiliarios, inversores, empresarios, profesionales, instituciones públicas y privadas y representantes de la academia.

Durante tres jornadas, Habitar combinará conferencias, paneles, una exposición empresarial y espacios de networking. Martín Laventure, destacado empresario y gestor público, es uno de los impulsores de la iniciativa. Explicó a El País que la idea surgió a partir de la necesidad de reflejar y analizar la profunda transformación que experimentaron Punta del Este, Maldonado y la región durante las últimas décadas.

“Habitar fue una idea que pretendía reflejar en un evento, en dos o tres días, lo que ha pasado en los últimos 25 o 30 años en Punta del Este, el departamento de Maldonado y la región, donde también se registró un relevante desarrollo en los departamentos de Rocha, Canelones y Colonia”, señaló.

Para Laventure, la pandemia marcó un punto de inflexión en un proceso que ya se venía desarrollando. La llegada de nuevos residentes se aceleró y Punta del Este comenzó a consolidarse como un lugar elegido no solamente para vacacionar, sino también para vivir de manera permanente o como segunda residencia.

Ese fenómeno, sostiene, modificó el perfil del departamento y amplió la conversación mucho más allá del mercado inmobiliario. “Pasamos de un balneario con 45 o 60 días de temporada a una ciudad diversa en su oferta, con crecimiento constante”, afirmó.

Ese cambio de realidad es precisamente el que Habitar pretende poner en discusión. La propuesta no estará concentrada exclusivamente en la construcción o el real estate. La agenda incorpora temas de urbanismo, inversión, movilidad, innovación, sostenibilidad y calidad de vida, además de turismo, legislación, cultura, entretenimiento, salud y educación.

“Analizar esto, que es un fenómeno, pensamos que es un caso de estudio incluso, y conversar entre todos los desafíos que ese crecimiento tiene, porque todo indica que va a seguir en expansión”, explicó Laventure.

“Pasamos de un balneario con 45 o 60 días de temporada a una ciudad diversa en su oferta, con crecimiento constante”, señaló Laventure. El fenómeno, agregó, puede ser considerado incluso un caso de estudio para analizar cómo un destino turístico se transforma en un lugar elegido para vivir.

El desarrollo inmobiliario continúa siendo uno de los motores de Maldonado y Punta del Este. La construcción, la comercialización de propiedades y la llegada de inversores mantienen un peso significativo dentro de la economía local. Pero para Laventure, reducir el fenómeno a la inversión inmobiliaria sería quedarse con una parte de la historia.

Soledad Marzano, Martin Laventure y Gonzalo Cortinas - Conferencia lanzamiento de Habitar Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

Habitar busca generar un espacio de encuentro entre sectores que habitualmente analizan estos temas desde perspectivas diferentes. “Queríamos un lugar de encuentro en el cual hubiera una mezcla, un híbrido entre feria, porque va a haber stands donde los distintos actores de distintos sectores pueden mostrar su oferta, pero que fuera un diferencial el nivel de los paneles, de los speakers y que convivieran en ese ámbito sectores públicos, privados, academia y público en general”, señaló Laventure.

La combinación entre contenido y exposición empresarial será, de esta manera, uno de los principales atractivos del encuentro. La Expo permitirá a empresas, marcas, desarrolladores y proyectos presentar productos y servicios, mientras que los paneles y conferencias buscarán aportar una mirada más amplia sobre el futuro de las ciudades y las oportunidades que genera su transformación. A esto se sumarán instancias de networking destinadas a facilitar contactos, alianzas y oportunidades de negocios.

Habitar plantea una mirada transversal sobre el desarrollo. La agenda oficial incluye un panel sobre el rol del turismo en la atracción de inversiones y el crecimiento de las ciudades, otro dedicado a inversión en obra privada y una instancia denominada “Ciudades con futuro: planificación, inversión y oportunidades”. También habrá espacios específicos para medioambiente y sostenibilidad, infraestructura y movilidad, calidad de vida, salud y deporte.

Bajo distintas miradas, el objetivo del encuentro es analizar el territorio como un ecosistema en el que diferentes actividades económicas se retroalimentan, indicó Laventure.

Referentes nacionales e internacionales

Habitar contará además con una agenda de especialistas y referentes del ámbito empresarial, académico, financiero y público.

Entre las presencias internacionales se encuentra el arquitecto, profesor e investigador israelí Jonathan Natanian, quien llegará invitado por la Embajada de Israel para ofrecer la conferencia ““De los datos al diseño: herramientas digitales para mejores edificios y desarrollo urbano"

De Argentina llegará Andrés Alcalá, ejecutivo principal de CAF, para participar en un panel dedicado a infraestructura, movilidad y desarrollo, junto a la economista Laura Raffo.

La programación incluye además a referentes del desarrollo y la inversión privada como Martín Gómez Platero, Carlos Lecueder, Alfredo Kaplan y Eduardo Bastitta, entre otros protagonistas de la actividad empresarial y urbana.

Otro de los espacios de la agenda estará dedicado específicamente al presente y futuro del desarrollo de Punta del Este, con la participación de empresarios, desarrolladores y profesionales vinculados al mercado local.

La mirada regional también tendrá un lugar destacado, con un panel que reunirá al contador Enrique Iglesias, Sergio Abreu, Marcos Vinicius Campos y Martín Aguirre, además de un reconocimiento a Iglesias y Abreu en el marco de los 40 años del GATT.

Además de los paneles y conferencias, Habitar incorporará el sábado 10 una serie de presentaciones breves de empresas, bajo el formato “¿Qué hay de nuevo?”, en las que distintas compañías mostrarán lanzamientos, innovaciones, tendencias y soluciones vinculadas a las nuevas formas de habitar.

La propuesta se completará con la Copa Habitar de golf, que tendrá lugar en el Cantegril Country Club como instancia de relacionamiento entre participantes.

Declarado de interés por Ministerio de Turismo de Uruguay, Intendencia de Maldonado y el Municipio de Punta del Este, la ceremonia de apertura de Hbitar tendrá lugar el jueves 8 de octubre al mediodía, con la presencia de autoridades nacionales y departamentales.

Detalle de la actividad

FECHA: 8, 9 y 10 octubre 2026

LUGAR: Centro de Convenciones de Punta del Este

COMITÉ ORGANIZADOR: Martín Laventure; Gonzalo Cortinas; Aníbal Durán

PATROCINA: APPCU

PRODUCCIÓN GENERAL: Backup Congresos & Eventos

WEB: www.habitaruruguay.com

INSTAGRAM: @habitar_uruguay

Entrada general: Acceso sin costo mediante registro previo en la web del evento en el sitio www.habitaruruguay.com , o en Ticket Fácil: https://ticketfacil.uy/Habitar/info

Horario de apertura al público general (habilitación de stands):

JUEVES 8: de 13:00 a 18:00 horas

VIERNES 9: de 10:00 a 18:00 horas

SABADO 10: de 10:00 a 17:00 horas