Jennifer Batten: la guitarrista virtuosa que acompañó a Michael Jackson y que estuvo dos veces en Montevideo

Fue una de las primeras mujeres en alcanzar reconocimiento internacional como virtuosa de la guitarra eléctrica en un territorio dominado por hombres. Compartió escenarios con dos de las mayores figuras de la música popular, desarrolló una carrera solista y dejó su marca en algunas de las giras más espectaculares del rock y el pop. El 1° de setiembre estuvo en Montevideo, aunque su presencia en el Auditorio Nacional del Sodre pasó inadvertida para muchos.

Hay músicos que alcanzan la celebridad por derecho propio y otros que quedan asociados para siempre a las grandes figuras con las que compartieron escenario. Jennifer Batten pertenece a las dos categorías. Su nombre está ligado a Michael Jackson, a quien acompañó durante una década en tres giras mundiales, y a Jeff Beck, uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock, con quien desarrolló una estrecha relación artística. Sin embargo, reducir su trayectoria a esos dos nombres sería dejar afuera una carrera de casi medio siglo, marcada por el virtuosismo y la búsqueda.

La guitarrista estadounidense estuvo en Montevideo el pasado 1° de setiembre como parte fundamental de This Is Michael, el espectáculo protagonizado por Lenny Jay que recrea la música y las actuaciones del Rey del Pop. La función se realizó en el Auditorio Adela Reta del Sodre, con más de una veintena de canciones.

Pero no era la primera vez que Batten pisaba suelo uruguayo. El 14 de octubre de 1998 había llegado junto a Jeff Beck para presentarse en el Cine Teatro Plaza. Por entonces acababa de incorporarse a la banda del británico y ambos comenzaban a explorar una combinación de rock, electrónica y experimentación sonora que desembocaría en los discos Who Else! (1999) y You Had It Coming (2001).

Guitarrista precoz

Batten nació en Nueva York el 29 de noviembre de 1957 y comenzó a tocar la guitarra a los 8 años. Su primer instrumento fue un regalo de su padre. A la fascinación inicial por The Beatles y otros grupos que escuchaba en la radio se sumaron luego el blues de B.B. King, John Lee Hooker y Lightnin’ Hopkins.

Entre sus grandes referencias hubo una que ocuparía un lugar central: Jeff Beck. La escucha de Blow by Blow, el álbum instrumental publicado por el británico en 1975, fue una revelación. Difícilmente podía imaginar entonces que dos décadas después terminaría compartiendo con él escenarios y estudios de grabación.

En 1979 ingresó al Guitar Institute of Technology (GIT), en California. Después de graduarse, comenzó a enseñar allí y a tocar en distintas bandas locales.

Batten desarrolló una técnica que pronto la distinguiría: el two-handed tapping, una modalidad que permite ejecutar notas y acordes utilizando ambas manos directamente sobre el diapasón. Popularizada por Eddie Van Halen, encontró en ella una intérprete capaz de llevarla a terrenos propios, con pasajes veloces y combinaciones que parecían desafiar las posibilidades físicas del instrumento.

Su destreza no se limitaba a la velocidad. También incorporaba sintetizadores, efectos electrónicos y recursos de percusión, construyendo un lenguaje que transitaba entre el rock instrumental, el jazz fusión y la música experimental.

Junto al Rey del Pop

El gran punto de inflexión llegó en 1987. Michael Jackson preparaba la gira de Bad y necesitaba músicos capaces de reproducir en vivo una producción extremadamente exigente. Batten se presentó a una audición en la que participaron más de cien guitarristas y quedó seleccionada para integrar la banda, pasando así a los escenarios más multitudinarios del planeta.

La guitarra tenía un papel fundamental en canciones como Beat It, cuyo solo original había sido grabado por Eddie Van Halen. Batten debía combinar fidelidad a las grabaciones con la energía necesaria para sostener un show en el que música y coreografía funcionaban como una maquinaria perfectamente sincronizada.

La gira Bad se extendió entre 1987 y 1989. Batten volvió a acompañar al cantante durante el Dangerous World Tour, iniciado en 1992, y posteriormente en la gira de HIStory, entre 1996 y 1997. Fueron 10 años junto a uno de los artistas más influyentes de la cultura popular contemporánea.

También estuvo presente en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 1993, una actuación televisiva que modificó las dimensiones del tradicional intermedio deportivo y alcanzó una audiencia internacional gigantesca.

Mientras trabajaba con Jackson, Batten no abandonó sus inquietudes personales. En 1992 publicó Above, Below and Beyond, su primer álbum solista, producido por Michael Sembello, músico que había trabajado con Stevie Wonder.

En 1997 apareció Tribal Rage: Momentum, que profundizó su interés por las músicas del mundo y los ritmos de distintas procedencias. Ese mismo año terminó su participación en la gira HIStory y comenzó una nueva etapa profesional.

Jennifer Batten junto a Michael Jackson.

Codo a codo con Jeff Beck

La oportunidad que llegó en 1998 tenía algo de sueño cumplido. Jeff Beck, a quien admiraba desde la adolescencia, la convocó para incorporarse a su banda. El contacto se había iniciado años antes, cuando Batten consiguió acercarse al guitarrista durante una actuación en Londres y entregarle una copia de su primer disco. Finalmente, Beck la llamó para trabajar juntos.

La experiencia fue muy diferente de la que había vivido con Jackson. Desde sus comienzos con The Yardbirds, Beck había hecho de la transformación permanente una característica de su música, evitando acomodarse a las fórmulas convencionales del rock. Batten encontró allí un espacio para desarrollar nuevas posibilidades sonoras.

En 1999 participó en la grabación de Who Else!, un álbum que incorporó elementos electrónicos, ritmos industriales y texturas alejadas del rock tradicional. Dos años después llegó You Had It Coming, otro trabajo en el que su guitarra tuvo un papel destacado. La colaboración se prolongó durante aproximadamente tres años e incluyó giras por Europa, América y Asia. El concierto del 14 de octubre de 1998 en el Cine Teatro Plaza formó parte de ese recorrido.

Una carrera propia

Después de aquella etapa, Batten continuó desarrollando una trayectoria independiente. En 2007 publicó Whatever, un álbum en el que profundizó la incorporación de electrónica y sonidos programados, una influencia que ella misma relacionó con su trabajo junto a Beck. El disco estuvo acompañado por un DVD con piezas audiovisuales concebidas por la propia guitarrista.

También se dedicó a la enseñanza, publicó libros especializados y produjo materiales didácticos. Sus cursos y clínicas internacionales le permitieron transmitir conocimientos sobre técnicas de ejecución, improvisación y composición. En 2011 tuvo una residencia musical en Zumanity, uno de los espectáculos del Cirque du Soleil en Las Vegas.

Su validación dentro de la comunidad guitarrística se tradujo en distinciones como el premio She Rocks Icon, recibido en 2016, y su incorporación a la Gallery of the Greats de la revista Guitar Player. Son reconocimientos que ponen en perspectiva una carrera construida no solo junto a grandes estrellas, sino también desde la exploración personal y la formación de nuevos músicos.

En los últimos años, Batten volvió a encontrarse con el repertorio de Michael Jackson a través de diferentes espectáculos tributo. Su participación en This Is Michael forma parte de esa continuidad: una manera de regresar a las canciones que la hicieron conocida y mantener vivo el vínculo con una etapa decisiva de su vida profesional.

