De 14 a 1.300 integrantes: el crecimiento de la masonería femenina en Uruguay desde que se fundó hace 22 años
El próximo 11 de diciembre, coincidiendo con la Noche de los Museos, inaugurará un museo en su Palacio Masónico de Montevideo, una oportunidad para conocer una institución, sus símbolos y una tradición que durante mucho tiempo permaneció puertas adentro.
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