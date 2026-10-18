Charrúas: la etnia que era minoritaria, no originaria, y la polémica por la matanza de Salsipuedes
Tres investigadores revisan el pasado indígena del Uruguay, desde la diversidad de pueblos que habitaron el territorio y la influencia guaraní en la formación del país hasta las controversias históricas e interpretaciones enfrentadas sobre el destino de los charrúas.
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