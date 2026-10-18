Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Domingo

Charrúas: la etnia que era minoritaria, no originaria, y la polémica por la matanza de Salsipuedes

Tres investigadores revisan el pasado indígena del Uruguay, desde la diversidad de pueblos que habitaron el territorio y la influencia guaraní en la formación del país hasta las controversias históricas e interpretaciones enfrentadas sobre el destino de los charrúas.

Andres Lopez Reilly
Andrés López Reilly
18/10/2026, 03:05
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Monumento a Abyuba
Monumento al cacique Abayubá, en Rambla Gran Bretaña esquina Misiones, Ciudad Vieja.
Coleccion Caruso/Archivo El Pais

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Premium El País +Los CharrúasDía del Patrimoniohistoria
Te puede interesar