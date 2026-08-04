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El País Información Política

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas está internado en CTI tras sufrir un siniestro de tránsito

Desde esa oficina de Presidencia emitieron un comunicado el lunes en la red social X y agradecieron por "las muestras de apoyo recibidas" por la salud de Gabriel Rossi.

El País
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04/08/2026, 15:56
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Gabriel Rossi
Gabriel Rossi, secretario general de la Junta Nacional de Drogas.
Foto: Darwin Borrelli/El País.

La Junta Nacional de Drogas (JND) confirmó que su secretario general, Gabriel Rossi, fue internado en el Centro de Asistencia Médica de Durazno tras sufrir un siniestro de tránsito el pasado domingo.

Tras ser operado su estado es "estable dentro de la gravedad de su cuadro clínico", dijeron desde esa oficina de Presidencia a El País.

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Otras fuentes cercanas agregaron que Rossi está siendo atendido en Tratamientos Intensivos (CTI) y que sufrió de fracturas varias, pero que no se vieron comprometidos sus órganos vitales.

Según explicó Policía Caminera a El País, el siniestro de tránsito ocurrió luego de que su vehículo particular despistara la altura del kilómetro 217 de la Ruta 5, en Durazno.

“Agradecemos las muestras de apoyo recibidos” expresó la JND, y añadieron que ampliarán la información sobre la evolución del especialista.

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