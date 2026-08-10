Cambio drástico de temperaturas y lluvia: Inumet y meteorólogos detallan cómo estará el tiempo esta semana

Los pronósticos del tiempo advierten que la primera mitad de la semana será fría pero con buen tiempo, que desmejorará el miércoles y el jueves. Ya para el viernes y el fin de semana, se proyectan mejoras.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica, para Montevideo y el área metropolitana, una mañana del lunes con cielo claro y algunas nubes y una tarde-noche nublada con bajas temperaturas. La mínima será de 6°C y la máxima de 11°.

El martes continuará nuboso y con períodos de cielo cubierto en la mañana, con una temperatura a la baja y algo más de viento para la tarde. La mínima bajará a 5°C.

El miércoles, en tanto, amanecerá cubierto de nubes y con heladas. Se esperan lluvias para el correr de la tarde y noche, con una temperatura mínima de apenas 3°C.

Según Inumet, la temperatura comenzará a subir progresivamente a partir del jueves, aunque habrá probabilidades altas de lluvia. La mínima estará en 6°C y la máxima en 11°C.

Para el viernes la probabilidad de precipitaciones es nula, con una mínima de 7°C y una suba de la máxima a 16°C. El sábado tampoco lloverá en la capital, con temperaturas entre 9°C y 17°C. El domingo subirá la mínima a 13°C y la máxima se mantendrá en 17°C, aunque habrá una probabilidad media de lluvias.

En el norte y el este del país también se esperan lluvias para los días miércoles y jueves, con temperaturas ascendentes hacia el fin de semana.

El pronóstico de Mario Bidegain señala mejoras para el viernes y fin de semana

El meteorólogo Mario Bidegain indicó en diálogo con El País que “tendremos tiempo bueno y frío desde este lunes hasta el miércoles, cuando desmejora a última hora”.

Mencionó temperaturas máximas de 11° y 12°C para este lunes, el martes y el miércoles. Las lluvias continuarán el jueves y el viernes por la madrugada sobre la capital.

Ya para el viernes, el especialista prevé un ascenso de temperatura y tiempo bueno para el próximo fin de semana, con temperaturas máximas de 15 y 16°C.

En su cuenta de X destacó para este lunes “temperaturas bajo cero” (0° a -2°C) sobre centro y este del país.

Temperaturas mínimas para el centro del país este 10 de agosto de 2026.

Foto cedida por Mario Bidegain

El pronóstico de Guillermo Ramis incluye descenso de temperatura y chaparrones

El meteorólogo Guillermo Ramis, en tanto, dijo este lunes en Informativo Sarandí (AM 690) que será una semana fría, al igual que la próxima.

Para este lunes prevé “abundante sol” aunque con temperaturas bajas que seguirán el martes pero con un cielo cubierto.

Desde el miércoles de noche y la mañana del jueves hasta el viernes y sábado habrá lluvia y chaparrones con un 85% de probabilidad, aseguró.