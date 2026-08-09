UTE restableció el 97% de los servicios afectados por el temporal y prevé completar la reposición este lunes

UTE informó este fin de semana que ya fue restablecido el 97% de los servicios afectados por el reciente temporal, luego de una intensa jornada de trabajo de las cuadrillas desplegadas en distintos puntos del país.

La empresa estatal señaló que más de 1.000 trabajadores se encuentran abocados a las tareas de recuperación del servicio. Al momento del último reporte, permanecían 2.200 servicios sin suministro, de los cuales 950 corresponden a la zona este.

Según UTE, entre este domingo y el lunes está previsto completar la reposición de la mayoría de los servicios afectados.

Los casos que presentan mayores dificultades de acceso son solo algunas decenas y, de acuerdo con el cronograma informado por la empresa, quedarán resueltos este lunes.

La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, acompañó este fin de semana a las cuadrillas que trabajan en Maldonado y recorrió distintas zonas del departamento para supervisar las tareas de recuperación.

Las cuadrillas continuarán trabajando hasta restablecer la totalidad de los servicios afectados por el temporal.