El pronóstico para el lunes 10 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 10 de agosto de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada fría, con nubosidad variable y presencia de heladas en varias zonas; el rango térmico nacional irá de -1°C a 15°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana transcurrirá con cielo algo nuboso a nuboso y heladas agrometeorológicas, acompañada por viento del sureste de 10-30 km/h y rachas de 40 km/h. Hacia la tarde/noche continuará la nubosidad similar, con viento del sureste de 10-30 km/h y rachas de 40 km/h. Las temperaturas serán de 3°C de mínima y 15°C de máxima.

Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa a nubosa, con heladas, neblinas y bancos de niebla, mientras el viento soplará del sureste y sur de 10-30 km/h. En la tarde/noche aumentarán los períodos de cielo cubierto, con viento del sureste de 10-30 km/h y rachas de 40 km/h. Las temperaturas serán de 1°C de mínima y 14°C de máxima.

En el suroeste, la mañana presentará cielo algo nuboso a nuboso, con neblinas y heladas, junto a viento del sureste y sur de 10-30 km/h. Durante la tarde/noche se mantendrá el cielo algo nuboso a nuboso, con viento del sureste de 10-30 km/h y rachas de 40 km/h. Las temperaturas serán de 1°C de mínima y 14°C de máxima.

En el centro-sur, el inicio del día estará algo nuboso a nuboso, con heladas y viento del suroeste al sureste de 10-30 km/h, además de rachas de 40 km/h en zonas costeras. Para la tarde/noche se prevén períodos de cielo cubierto y neblinas, con viento del sureste de 10-30 km/h y rachas de 40 km/h. Las temperaturas serán de -1°C de mínima y 13°C de máxima.

En el este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con heladas agrometeorológicas, nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, bajo viento del suroeste de 10-30 km/h y rachas de 40 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde/noche habrá períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, con viento del sureste y sur de 10-30 km/h y rachas de 40 km/h. Las temperaturas serán de 2°C de mínima y 13°C de máxima.

Para Punta del Este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con viento del suroeste al sur de 10-30 km/h y rachas de 40 km/h. En la tarde/noche predominará el cielo nuboso con períodos de algo nuboso, acompañado por viento del sureste de 10-30 km/h. Las temperaturas serán de 9°C de mínima y 11°C de máxima.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con heladas agrometeorológicas y viento del suroeste al sureste de 10-30 km/h, además de rachas de 40 km/h. Durante la tarde/noche el cielo estará nuboso con períodos de algo nuboso y viento del sureste de 10-30 km/h. Las temperaturas serán de 2°C de mínima y 11°C de máxima.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.