Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 27 de junio, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo

El principio del fin. El cierre de la fase de grupos y la definición de los 32 equipos que continuarán en el Mundial 2026 ilusionados con el título. Una de las selecciones que va en busca de la consagración es precisamente Argentina, la última campeona en Qatar 2022, ya que logró dos victorias en dos partidos y esta noche (23:00) cierra ante Jordania en busca del puntaje perfecto en el Grupo J. A la misma hora, será el turno de que Austria y Argelia se midan en un duelo que -a priori- define qué selección será escolta de la Albiceles y cuál intentará meterse entre los mejores terceros.

Pero no será la única selección sudamericana que saldrá a escena y que buscará el puntaje perfecto, porque lo propio hará Colombia. Los cafeteros en este caso la tendrán un poco más complicada porque se medirán con Portugal y todo su poderío, encabezado por Cristiano Ronaldo y repartido en distintas posiciones del campo de juego.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo resolvieron con triunfo sus dos primeros partidos luego de superar a Uzbekistán por 3-1 y a Congo por 1-0 y ahora cerrarán ante Portugal sabiendo que con el empate se quedarán con el primer lugar de la serie.

Mientras tanto, los lusos llegan obligados al triunfo teniendo en cuenta que igualaron con los africanos, más allá de golear a los asiáticos en la segunda fecha.

Por el Grupo K también se medirán Congo y Uzbekistán desde las 20:30.

La otra llave que se disputará en la jornada de hoy es la de los dos partidos del Grupo L (18:00) donde se medirán Panamá con Inglatera y Croacia con Ghana. Los Tres Leones fueron sorprendidos por Ghana en la fecha anterior y eso dejó a ambas selecciones en lo más alto de la serie y con la chance de ser los dos clasificados directos en caso de ganar sus respectivos encuentros.

Por otra parte, mientras Panamá ya está eliminado, Croacia intentará sumar de a tres porque en caso de hacerlo no dependerá de ningún resultado y se asegurará un lugar en los dieciseisavos de final.

Esta noche (ya en la madrugada del domingo cuando terminen los partidos de las 23:00) quedará definido el cuadro de los 32 mejores equipos y los que quedarán en competencia para buscar el trofeo. Mientras tanto, mañana será el inicio de esa fase teniendo en cuenta que ya está confirmado que Sudáfrica y Canadá serán los que abran la serie eliminatoria jugando en el SoFi Stadium de Inglewood.

Panamá vs. Inglaterra

Hora: 18:00.

Estadio: MetLife Stadium.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: MetLife Stadium.

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (QAT).

Asistentes: Taleb Al Marri y Saoud Almaqaleh (QAT).

Cuarto: Sandro Schaerer (SUI).

Quinto: Stephane de Almeida (SUI).

VAR: Juan Lara (CHI) y Khamis Al Marri (QAT).

Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman; Cristian Martínez, Yoel Bárcenas, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez; Cecilio Waterman. DT: Thomas Christiansen.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Marc Guéhi, John Stones, Nico O’Reilly; Elliot Anderson; Jude Bellingham, Eberiche Eze; Noni Madueke, Harry Kane, Marcus Rashford. DT: Thomas Tuchel.

Croacia vs. Ghana

Hora: 18:00.

Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+

Árbitro: Drew Fischer (CAN).

Asistentes: Michael Barwegen y Lyes Arfa (CAN).

Cuarto: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL).

Quinto: Isaac Trevis (NZL).

VAR: Guillermo Pacheco (MEX) y Rodolpho Toski (BRA).

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Duje Caleta-Car, Kristijan Jakic; Luka Modric, Mateo Kovacic; Martin Baturina, Petar Sucic, Ivan Perisic; Ante Budimir. DT: Zlatko DaliC.

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo; Iñaki Williams, Jordan Ayew, Antoine Semenyo. DT: Carlos Queiroz.

Colombia vs. Portugal

Hora: 20:30.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Alireza Faghani (AUS).

Asistentes: George Lakrindis y Andrew Lindsay (AUS).

Cuarto: Said Martínez (HON).

Quinto: Walter López (HON).

VAR: Jerome Brisard (FRA).

AVAR: Hernán Mastrangelo (ARG) y Mahmoud Ashour (EGI).

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Suárez, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Félix; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán

Hora: 20:30.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Felix Zwayer (GER).

Asistentes: Robert Kempter y Christian Dietz (GER).

Cuarto: Alejandro Hernández (ESP).

VAR: Bastian Dankert (GER) y Dennis Higler (NED).

República Democrática del Congo: Lionel Mpasi Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Ngal'ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Yoane Wissa, Cédric Bakambu. DT: Sebastien Desabre.

Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustam Ashurmatov; Bekruz Karimov, Odiljon Khamrobekov, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Azizjon Ganiev; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

Argelia vs. Austria

Hora: 23:00.

Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB).

Asistentes: Andrey Tsapenko y Timur Gaynullin (UZB).

Cuarto: Katia García (MEX).

Quinto: Sandra Ramírez (MEX).

VAR: Leodan González (URU) Shaun Evans (AUS).

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Alissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb; Riyad Mahrez, Hicham Boudaoui, Fares Chaibi; Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Marko Arnautović, Marcel Sabitzer; Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.

Jordania vs. Argentina

Hora: 23:00.

Estadio: AT&T Stadium de Dallas.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Istvan Kovacs (ROU).

Asistentes: Mihai Marica y Ferencz Tunyogi (ROU).

Cuarto: Dahane Beida (MTN).

Quinto: Jerson Santos (ANG).

VAR: Bram Van Driessche (BEL) y Fedayi San (SUI).

Jordania: Yazeed Abu Laila; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab; Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Rawabdeh, Mohannad Taha; Mousa Tamari, Ali Olwan, Mahmoud Al-Mardi. DT: Jamal Sellami.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes; Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Julián Álvarez; José López. DT: Lionel Scaloni.

