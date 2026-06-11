Cuando Trump y Musk recortaron la ayuda, también nos dejaron vulnerables

Después de que Elon Musk, según sus propias palabras, "pasara el fin de semana triturando a USAID", él y el presidente Donald Trump se burlaron de que la ayuda humanitaria estadounidense fuera, en efecto, una tontería progresista.

Sin embargo, en realidad, la ayuda humanitaria estadounidense no solo salvaba una vida cada 10 segundos, sino que también protegía al mundo de las epidemias. Ahora nos enfrentamos a un brote de ébola que se propaga rápidamente, y la administración Trump está descubriendo que algunos de los recursos que se trituraron eran precisamente las herramientas necesarias para combatir el virus.

La salud global es impredecible, y no es seguro que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) hubiera detenido el ébola esta vez. Pero, en tres sentidos, el ataque de Trump a la salud global nos ha dejado en una peor posición para combatir el ébola (aunque, para ser justos, la administración ha hecho algo bien).

El primer error fue la destrucción de USAID. Jeremy Konyndyk, quien supervisó la respuesta a la epidemia de ébola de 2014 para la agencia, señaló que esta solía tener una presencia importante en Ituri, Congo, donde parece haberse originado el brote de ébola. Sin embargo, la mayor parte de la ayuda al Congo se interrumpió, y el ébola se propagó rápidamente antes de que se detectara su presencia.

«No creo que este brote hubiera pasado desapercibido durante tanto tiempo si todos esos programas hubieran seguido funcionando a pleno rendimiento y el equipo de la misión de USAID hubiera permanecido allí», me dijo Konyndyk. «Y puedo asegurarles que, en mi anterior puesto como jefe de respuesta ante desastres, si mi equipo hubiera recibido informes de brotes inexplicables de fiebre hemorrágica viral en el Congo, habría sido una situación de máxima alerta. Habría notificado inmediatamente a la Casa Blanca».

Estados Unidos había sido el mayor donante al Congo, financiando cerca del 70% de la labor humanitaria en el país, según Médicos por los Derechos Humanos, y la mayor parte de esa ayuda se interrumpió sin dar tiempo a adaptarse. La Dra. Celine Gounder, especialista en enfermedades infecciosas, publicó una impactante entrevista en video en la que un médico congoleño habló de otro médico que, debido a los recortes en la ayuda, se vio obligado a dedicarse a la agricultura, cultivando yuca.

La falta de una presencia significativa de ayuda se vio agravada por el hecho de que este brote involucraba la inusual cepa Bundibugyo del ébola y por la lejanía de la zona. Pero he viajado por esta región y estoy seguro de que los trabajadores humanitarios habrían informado del brote, si el sistema no hubiera sido prácticamente desmantelado. Y la demora fue desastrosa.

«Con el ébola, el tiempo es vida», me dijo el Dr. Tom Frieden, quien fue director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades durante la epidemia de ébola de 2014. «Si se detecta un brote en días, se puede detener en semanas. Si se detecta en semanas, se prolonga durante meses. Si se detecta en meses, puede prolongarse durante años».

«Este brote tuvo una ventaja inicial», añadió. “Cuando empezamos a responder en 2014, había entre 40 y 50 casos. Para cuando el mundo empezó a responder esta vez, había entre 400 y 500”.

En resumen, este brote de ébola ya es el tercero peor registrado.

Mi colega del New York Times, Declan Walsh, ha escrito reportajes extraordinarios desde la primera línea, donde afirma que los trabajadores sanitarios que intentan combatir el virus carecían incluso del equipo de protección básico para detener su propagación.

El segundo error de la administración Trump fue su hostilidad hacia la Organización Mundial de la Salud (OMS). Trump no solo retiró a Estados Unidos de la OMS, sino que, según se informa, su administración también prohibió a algunos funcionarios sanitarios estadounidenses comunicarse con sus homólogos de la OMS.

“A pesar de sus debilidades, la OMS es esencial”, dijo Frieden. “Cuanto más fuerte sea la OMS, más seguros estaremos”. Tradicionalmente, Estados Unidos y la OMS colaboraron en una asociación constructiva, compartiendo conocimientos y capacidades. Pero hoy, mientras funcionarios de la OMS están sobre el terreno en Ituri, Estados Unidos ni siquiera se enteró del brote hasta nueve días después que la OMS.

El tercer fallo es, sencillamente, el desprecio de la administración por la salud pública y su falta de preparación. La administración Biden contaba con cientos de páginas de documentos de planificación para el manejo de un brote de enfermedad infecciosa, y los dejó para los asesores entrantes de Trump, según Stat News; sin embargo, la administración Trump ignoró dichos documentos.

Esto no sorprende. La administración Trump también dejó vacantes puestos relacionados con la preparación ante enfermedades. Recortó la financiación de Gavi, la Alianza para las Vacunas, que está ayudando a desarrollar una vacuna contra esta cepa del ébola. El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió que el Departamento de Estado “retomará el tema de Gavi”, pero no está claro qué significa esto ni cuál es el cronograma.

Según informes, la administración busca recortar aún más la financiación para el VIH/SIDA a nivel mundial, apuntando al programa PEPFAR, que ha salvado más de 26 millones de vidas hasta la fecha. Ocho exdirectores de los CDC escribieron recientemente un ensayo conjunto advirtiendo que estos recortes debilitarían la vigilancia de enfermedades como el ébola y “destruirían el PEPFAR y socavarían la seguridad sanitaria”.

Dije que Trump hizo algo bien: impulsar el fin de la guerra en el este del Congo, ya que esta guerra ha dificultado la detección y respuesta a los brotes de enfermedades en la región; en particular, la administración impuso sanciones al ejército de Ruanda por su papel en el conflicto.

Pero los recortes de ayuda de Trump tienen el efecto contrario, ya que fomentan el conflicto. Un estudio reciente reveló que en zonas de África que habían recibido asistencia significativa, el cierre abrupto de USAID provocó un aumento de aproximadamente el 10 % en la violencia, incluyendo disturbios y muertes en combate.

El ébola es una enfermedad aterradora que inicialmente produce fiebre, dolores musculares y de cabeza, y luego vómitos, diarrea y, a menudo, hemorragias y la muerte. Se transmite por fluidos corporales, pero en un sentido más amplio, se transmite por amor: cuando se cuida a un ser querido enfermo o se prepara un cuerpo para el entierro, es fácil contagiarse por sangre, vómito o diarrea.

La ineptitud de los funcionarios de Washington, que recortaron imprudentemente programas que no comprendían, contrasta con la valentía inquebrantable de médicos, enfermeros, trabajadores humanitarios y equipos de entierro en lugares como el Congo, quienes arriesgan sus vidas y se las arreglan con suministros insuficientes para detener este brote.

Los recortes de USAID fueron letales: he documentado cómo dejamos morir a niños de malaria por falta de mosquiteros de 2 dólares o de hambre porque no nos molestamos en proporcionar paquetes de pasta de cacahuete de 50 centavos. Un investigador de la Universidad de Boston estima que los recortes de ayuda ya han costado más de 750.000 vidas en todo el mundo.

Sin embargo, USAID tenía como objetivo proteger nuestros intereses y proyectar nuestros valores, y un elemento importante de ese interés propio era la lucha contra enfermedades como la tuberculosis y el ébola.

Ahora Musk y Trump —y Rubio, quien permitió que todo esto sucediera bajo su mandato— están descubriendo que USAID no era solo un proyecto personal de personas con una mentalidad progresista y sentimental. Las acciones de estos tres hombres han provocado un número inmenso de muertes innecesarias en todo el mundo y podrían haber contribuido a la propagación del ébola. Han hecho que el mundo —y Estados Unidos— sean menos seguros.

- Este artículo fue publicado en The New York Times.