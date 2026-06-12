Intensa niebla cubre Montevideo: ¿cuándo ingresará "una masa de aire seca", según Inumet?

Montevideo amaneció con una intensa niebla que dificulta la visibilidad. La humedad relativa se ha mantenido en niveles muy elevados en los últimos días, lo que ha favorecido este panorama, sobre todo durante la noche y las primeras horas de la mañana.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) compartió este jueves el pronóstico para este fin de semana, en el que se esperan bajas temperaturas y precipitaciones en algunos puntos del país.

"Iniciamos el viernes con cielo algo nuboso y algún período de cubierto, previéndose nieblas y neblinas. Ya el sábado se mantienen las nieblas y neblinas, pero también se espera que hacia la noche comience a ingresar un frente frío, generando lluvias escasas en la franja costera del sur y este del territorio", afirmó Inumet.

Transito por la rambla de Punta Gorda en dia de niebla en la ciudad de Montevideo, neblina, humedad, invierno, clima, estado del tiempo, ND 20250908, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Por otra parte, durante la jornada del domingo continuará avanzando el frente frío con algunas lluvias escasas al sur del Río Negro. Más allá de esto, se espera que el panorama mejore hacia la tarde, acompañado de una disminución de temperaturas. "El domingo, luego de la mejora, ingresará una masa de aire seca con escasa nubosidad, es decir, buena presencia de sol", agregó.

El sábado la temperatura oscilará entre los 19°C y 7°C, mientras que para el domingo se esperan temperaturas entre los 16°C y los 4°C.

Empezó el fenómeno de El Niño y los científicos alertan por el desarrollo de un evento “muy fuerte”

El fenómeno de El Niño ya comenzó, informó este jueves el Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por su sigla en inglés) y advirtió que se prevé que "se intensifique hasta alcanzar un nivel moderado o fuerte".

"Los meteorólogos pronostican una probabilidad del 63% de que la temperatura de la superficie del mar supere los 2,0 °C en la región del Pacífico monitoreada por El Niño", apuntó la administración y aseguró que, si se supera este umbral, se considerará un evento de El Niño "muy fuerte".

El Niño: Imágenes satelitales que muestran la diferencia entre la temperatura promedio de la superficie del mar en el ecuador del Océano Pacífico tropical Foto: NOAA

Proyecciones de El Niño en Uruguay

El meteorólogo Mario Bidegain analizó en diálogo con El País las perspectivas a mediano y largo plazo, confirmando que las proyecciones actuales dejan ver la llegada de un fenómeno de El Niño "muy fuerte en la región".

El especialista explicó este miércoles que "en el modelo de anomalías de lluvias entre julio y setiembre van a ser positivas en todo el sur, incluyendo a Uruguay". Las tendencias climáticas globales marcan que, sobre todo, habrá un sustancial aumento de lluvias durante el último trimestre del año.

El experto recordó que el desarrollo de este evento climático responde a un proceso lento y progresivo. Actualmente se está registrando un calentamiento de +0,7°C en el océano Pacífico, tendencia que continuará en los meses venideros.

Para poder hablar oficialmente de la consolidación de El Niño, la comunidad científica internacional exige que las anomalías térmicas en las aguas ecuatoriales se mantengan por encima de los 0,5°C durante un período mínimo de tres meses consecutivos.

Días atrás la presidenta del directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Madeleine Renom, había explicado que uno de los efectos más característicos de El Niño en Uruguay es el aumento de las temperaturas durante el invierno, además de una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal entre octubre, noviembre y diciembre, e incluso hasta enero.

En la misma línea, el profesor Marcelo Barreiro, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, señaló que los impactos suelen sentirse con más fuerza durante la primavera y comienzos del verano, y que también podrían extenderse al otoño de 2027.