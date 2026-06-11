El pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 12 de junio de 2026 tendrá condiciones mayormente nubosas en Uruguay, con presencia de humedad en varias zonas y un rango térmico nacional que irá desde 4°C hasta 18°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo continuará nuboso con el mismo fenómeno. El viento soplará del sureste a 10-20 km/h y luego pasará a variables de 0-10 km/h, para más tarde afirmarse del sector norte a 10-20 km/h. La mínima será de 6°C y la máxima de 18°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso y probables precipitaciones escasas, acompañada por viento del sureste a 10-30 km/h. En la tarde y noche seguirá nuboso, con nieblas y neblinas, y el viento rotará del sector sur al noroeste a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. La mínima será de 9°C y la máxima de 16°C.

En el suroeste, la mañana presentará cielo nuboso con períodos de cubierto y presencia de nieblas y neblinas, con viento del sector este al noroeste a 10-20 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Durante la tarde y la noche habrá nubosidad con períodos de algo nuboso y neblinas, mientras el viento se ubicará del sector norte a 10-30 km/h. La mínima será de 6°C y la máxima de 17°C.

En el centro-sur, el reporte marca una mañana nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso y nieblas y neblinas; el viento irá del sector este a 10-20 km/h y luego tenderá a variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, y viento variable de 0-10 km/h que rotará al noroeste a 10-20 km/h. La mínima será de 5°C y la máxima de 16°C.

Cielo con nubes. Foto: Freepik.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, además de nieblas y neblinas, bajo vientos variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con continuidad de nieblas y neblinas, y el viento seguirá variable de 0-10 km/h antes de afirmarse del sector oeste a 10-20 km/h. La mínima será de 4°C y la máxima de 15°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso y nieblas y neblinas, mientras que el viento será variable de 0-10 km/h y luego del sector oeste a 10-20 km/h. En la tarde y la noche predominará el cielo algo nuboso, con períodos de nuboso, y el viento soplará del sector oeste a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. La mínima será de 9°C y la máxima de 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso y nieblas y neblinas, junto a viento variable de 0-10 km/h que pasará al sector norte a 10-20 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá nuboso con períodos de algo nuboso, con viento del sector norte a 10-20 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. La mínima será de 7°C y la máxima de 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.