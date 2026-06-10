El pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana, el jueves comenzará con cielo nuboso y cubierto, nieblas y neblinas, además de baja probabilidad de precipitaciones.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el jueves 11 de junio de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada mayormente nubosa, con episodios de humedad y visibilidad reducida en varias zonas. A nivel nacional, las temperaturas irán de 6°C a 18°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con neblina y bancos de niebla, además de precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Hacia la tarde y la noche, el cielo pasará de cubierto a nuboso, con algunos períodos de menor nubosidad, nieblas y neblinas, mientras continuarán las precipitaciones escasas y aisladas; el viento soplará del sureste a 10-20 km/h durante toda la jornada, con una mínima de 11°C y una máxima de 18°C.
Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, presencia de nieblas y neblinas, y probables precipitaciones escasas y aisladas. En la tarde y la noche persistirá la nubosidad abundante, también con nieblas y neblinas, y se mantendrán las precipitaciones escasas y aisladas; el viento será del este a 10-20 km/h en la mañana y del sureste a 10-20 km/h luego, con una mínima de 7°C y una máxima de 16°C.
En el suroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, además de probables precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche habrá una disminución de la nubosidad, aunque continuarán las nieblas y neblinas; el viento pasará de variables de 0-10 km/h al sector sur de 10-20 km/h en la mañana, y luego rotará del sur al este a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, con una mínima de 7°C y una máxima de 17°C.
En el centro-sur, el panorama para la mañana marca cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones. Para la tarde y la noche se anuncia una disminución de la nubosidad, aunque seguirán las nieblas y neblinas, con probables precipitaciones; el viento irá de variables de 0-10 km/h al sector sur de 10-20 km/h en la primera parte del día, y luego del sur al este a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h, con una mínima de 7°C y una máxima de 16°C.
Este y Área Metropolitana
En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, acompañado por nieblas y neblinas, con baja probabilidad de precipitaciones. En la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, también con nieblas y neblinas, y habrá probables precipitaciones escasas y aisladas; los vientos serán variables de 0-10 km/h durante toda la jornada, con una mínima de 6°C y una máxima de 16°C.
En Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas, sin otros fenómenos destacados; el viento se mantendrá variable de 0-10 km/h durante el día, con una mínima de 12°C y una máxima de 14°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, el jueves comenzará con cielo nuboso y cubierto, nieblas y neblinas, además de baja probabilidad de precipitaciones. Para la tarde y la noche se prevé una disminución de la nubosidad, aunque persistirán nieblas y neblinas; los vientos serán variables de 0-10 km/h tanto en la mañana como en la segunda mitad de la jornada, con una mínima de 8°C y una máxima de 16°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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