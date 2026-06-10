Por primera vez revelan qué minerales tienen las aguas termales de Uruguay y sus beneficios para la salud

¿Qué minerales contienen las aguas termales uruguayas? ¿Qué beneficios pueden aportar a la salud? ¿Todas tienen las mismas propiedades? Son preguntas que hasta ahora no tenían una respuesta científica integral para el conjunto de los centros termales del país.

Esa información comenzará a estar disponible a partir de la presentación del primer Vademécum de Aguas Minerales Termales del Uruguay, un trabajo desarrollado durante tres años por investigadores de la Universidad de la República y la Universidad Complutense de Madrid, cuyos primeros resultados fueron presentados este lunes en Salto durante la Primera Jornada de Hidrología Médica y Turismo Termal.

Para Eduardo Sanguinetti, encargado del Área de Gestión de Turismo de la Intendencia de Salto, se trata de un hito para el sector termal uruguayo. “Es algo que tendríamos que tener hace muchísimos años. Es la primera vez que vamos a tener la composición mineral de cada uno de los pozos de aguas termales”, destacó.

El estudio analizó muestras de los siete pozos termales de la región y permitió identificar las características específicas de cada uno de ellos. Según explicó Sanguinetti, no todas las aguas son iguales y conocer su composición abre nuevas posibilidades tanto para el turismo como para el uso terapéutico del recurso.

“Saber qué minerales tiene cada pozo es muy importante porque todos tienen propiedades distintas. Hay composiciones que pueden ser beneficiosas para determinadas situaciones y otras que requieren ciertos cuidados. El conocimiento tiene una gran ventaja: potenciar los beneficios y limitar aquello que pueda generar algún inconveniente”, afirmó.

Según explicó, una de las principales conclusiones del estudio permitió clasificar las aguas termales de la región en dos grandes grupos, de acuerdo con su composición química y mineral.

Por un lado, se encuentran las aguas que provienen directamente del Acuífero Guaraní, como las de Arapey y Daymán, caracterizadas por una baja mineralización —inferior a un gramo por litro—, temperaturas más elevadas y una composición predominante de bicarbonato, calcio y, en algunos casos, magnesio. Según indicó, estas características las convierten en aguas especialmente aptas para usos terapéuticos vinculados a afecciones de la piel, como la dermatitis atópica, así como para tratamientos relacionados con la reducción del estrés, la mejora del sueño, la relajación muscular y patologías reumatológicas.

“Son aguas clínicamente más fáciles de utilizar. El calcio y el magnesio generan efectos beneficiosos a nivel muscular y de relajación, por lo que también pueden ser indicadas para personas con fibromialgia”, señaló.

En el segundo grupo se encuentran las aguas termales de Almirón, en Paysandú, que presentan una mineralización más alta y una composición clorurada sódica. De acuerdo con Sanguinetti, estas aguas ofrecen beneficios específicos para determinadas afecciones dermatológicas y procesos de rehabilitación física.

“Al ser aguas más mineralizadas, están especialmente indicadas para casos de psoriasis, para tratamientos de flotación y para distintos procesos de rehabilitación”, explicó. Sin embargo, aclaró que su utilización requiere mayores cuidados y una adecuada orientación profesional debido a sus características particulares ya que no están recomendadas para tratamientos prolongados.

Los resultados preliminares, según indicó Sanguinetti, muestran una evaluación muy positiva de la calidad de las aguas termales de la región.

Termas de Guaviyú. Foto: Uruguay Natural.

El trabajo es resultado de un acuerdo alcanzado en 2023 entre la Universidad de la República y la Universidad Complutense de Madrid, luego de la realización de Termatalia, el principal encuentro internacional vinculado al turismo termal, que ese año tuvo a Uruguay como sede.

“Vinieron expertos de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de la República. Se tomaron muestras de cada uno de los pozos termales porque la composición mineral depende de factores como la profundidad y las características geológicas de cada zona. Incluso pozos relativamente cercanos pueden tener propiedades completamente distintas”, explicó.

Más allá del valor científico, los resultados permitirán que los centros termales y establecimientos hoteleros adapten y fortalezcan su oferta turística a partir de información respaldada por evidencia.

“Ahora los hoteles y centros termales van a poder decir con precisión qué propiedades tiene el agua que ofrecen y para qué puede resultar beneficiosa. Eso representa una oportunidad muy importante para seguir desarrollando el turismo termal y sumar nuevos servicios vinculados a la salud y al bienestar”, afirmó.

La presentación, que se realizó este lunes, y contó con la participación de autoridades nacionales, departamentales y académicas, entre ellas los intendentes de Salto, Carlos Albisu y de Paysandú, Nicolás Olivera, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, así como representantes de la Universidad de la República y el español Francisco Maraver, médico e investigador de la Escuela de Hidrología Médica de la Universidad Complutense de Madrid.