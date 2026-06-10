Ante postergación de nuevo sistema de aterrizaje en Carrasco, blancos citan a autoridades de Defensa al Parlamento

El senador nacionalista Javier García convocó a autoridades del Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y del concesionario del Aeropuerto Internacional de Carrasco al Parlamento por la pendiente puesta en funcionamiento del nuevo sistema de aterrizaje (ILS CAT III B).

“El conflicto con el sindicato de controladores aéreos que impide poner en funcionamiento el sistema de aterrizajes sin visibilidad que está pronto para funcionar desde hace meses. En el período pasado, impulsamos esta obra que pone a Carrasco en la última tecnología en materia que agrega seguridad y evita desvíos, atrasos y postergaciones de vuelos”, escribió en la red social X.

En mayo, la Dinacia emitió un comunicado en el que aseguró que el sistema se encontraba “en condiciones para operar”, luego de que se realizara una “validación” del mismo, “con el apoyo de un especialista experto de la Organización de Aviación Civil Internacional, lo que fortalece el proceso técnico llevado adelante para su implementación”.

Sin embargo, la dirección informó que se postergaría hasta el 15 de junio, por una “nueva instancia de capacitación y entrenamiento simulado de los procedimientos de baja visibilidad”.

“La medida es de carácter preventivo y tiene como finalidad asegurar que los componentes procedimentales y humanos se encuentren consolidados antes de su puesta en uso”, agrega el comunicado de entonces.

En rueda de prensa, García afirmó que “es un tema insólito” porque el sistema “se inauguró en diciembre” y “todavía no funciona”.

“Solo en lo que va del invierno, hubo 8.700 pasajeros que se vieron afectados por la falta de esta tecnología, porque el vuelo se demoró, se atrasó, se desvió de ruta”, afirmó.

Desde la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (Actau) dijeron a El País que entienden que las condiciones para comenzar el funcionamiento del sistema nuevo no están dadas. Sin embargo, aguardan a reunirse con las autoridades para dar más detalles y avanzar al respecto.

Este sistema de aterrizaje es usado en algunos de los principales aeropuertos de todo el mundo, como es el caso del JFK de Nueva York, del Charles de Gaulle de París y Heathrow en el Reino Unido. Implicó una inversión cercana a los US$ 20 millones y permite que las aeronaves puedan aterrizar con piloto automático, aún cuando hay niebla espesa, uno de los factores que históricamente obligaba a desviar vuelos.