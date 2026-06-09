Cayó banda que utilizaba menores al amparo del INAU para traficar droga en Artigas: hay siete condenados

La Brigada Departamental Antidrogas de Artigas logró desbaratar a una banda que reclutaba adolescentes para traficar droga, algunos de ellos que estaban bajo tutela del INAU. El grupo criminal, relacionado con una organización extranjera, coordinaba el abastecimiento y funcionamiento de bocas de venta de drogas desde distintos centros penitenciarios del país.

Tras realizar tareas de inteligencia, vigilancia y recolección de evidencias, la Policía realizó siete allanamientos simultáneos en los barrios Ayuí, Progreso, Rampla y Plan Juntos Zorrilla. También se llevaron adelante cuatro requisas en unidades penitenciarias.

Celulares incautados en operativo en Artigas. Foto: Jefatura de Artigas.

En total, se incautaron 22 teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, dos motos —una de ellas requerida por hurto—, sustancias estupefacientes, una balanza de precisión y municiones de distintos calibres. Los adolescentes que eran utilizados por la organización criminal fueron identificados y restituidos a los organismos competentes para su protección y seguimiento.

Siete adultos —cinco hombres y dos mujeres—, fueron condenados por delitos relacionados al tráfico de drogas y el encubrimiento. Por otra parte, dos adolescentes fueron condenados por suministro, por lo que se les impuso que fueran internados en el INISA.

El operativo permitió la incautación de 22 teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, dos motocicletas, una de ellas requerida por hurto, sustancias estupefacientes, una balanza de precisión y municiones de distintos calibres.

Un hombre fue asesinado a tiros en San José de Mayo; detuvieron a dos personas por el crimen

Un hombre de 35 años fue asesinado a tiros dentro de una vivienda en el Barrio Exposición en San José de Mayo. Por el hecho fueron detenidos el presunto autor, un hombre de 42 años, y el hijo de este, de 21, informó la Jefatura de Policía de San José.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

El Centro de Comando Unificado Departamental recibió un llamado de alerta este domingo por la tarde que advertía sobre una persona aparentemente fallecida en el interior de una vivienda. Ante la denuncia, los efectivos concurrieron de inmediato al lugar señalado.

Al ingresar a la casa, los policías encontraron a un hombre inconsciente y con heridas visibles en su cuerpo. A pesar de solicitar una emergencia médica móvil de forma urgente, el médico solo pudo constatar el fallecimiento del individuo, un hombre de 35 años y poseedor de antecedentes penales.