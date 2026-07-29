Bottinelli dijo que Orsi cometió "errores políticos": "Se está gobernando con ideas de los que no lo votaron"

El politólogo y presidente de Factum, Óscar Bottinelli, analizó este miércoles la situación actual del gobierno de Yamandú Orsi, tras encuestas de aprobación que dan un balance negativo. La última medición de Factum da cuenta de una desaprobación de 56% de la gestión del mandatario.

"Se está gobernando con las ideas de los que no te votaron y ni te van a votar, y estás desilusionando a los tuyos", señaló Bottinelli en diálogo con Arriba Gente (Canal 10). "Se está corriendo él (Orsi) y buena parte del Frente Amplio hacia un espacio político que está sólido. Lo que está enfrente del Frente Amplio, la Coalición Republicana como espacio político, está sólido y tiene liderazgo", expresó sobre el bloque opositor.

"Por más que se corra (el presidente) se encuentra contra un muro de piedra. Las expectativas de la gente siempre son mayores a lo que se pueda realizar. Eso es objetivo, pero además, no hay un cambio. Hay una continuidad bastante fuerte en política económica e internacional y eso desilusiona a sus votantes", agregó.

Para Bottinelli, "más allá de algún tipo de errores, que no son solo de comunicación. Hay errores políticos". "Para lo que piensa el electorado frenteamplista haber ido a la conferencia que organiza el secretario de Estado de Estados Unidos (Marco Rubio) no es un error de comunicación. Es una concepción política", añadió.

El presiente Yamandú Orsi en el Congreso de Intendentes. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Continuidad en política internacional

El presidente de Factum indicó que "de alguna manera es la continuación de la política internacional del gobierno anterior". "¿Cuál es la diferencia en política internacional? En el momento en que (Luis) Lacalle Pou lleva adelante esa política estaba aislado. Eran tres o cuatro países que pensaban igual, y hoy, la mayoría, no los más importantes, de los países de América Latina están en esa línea que impulsó Lacalle Pou", aseguró.

Por otro lado, el analista consideró que "el votante del FA estaba en contra de esa política internacional que sigue hoy el gobierno. Lo mismo en política económica".

"Es notorio que hay mucha gente del Frente que lo va a votar, pero no siente el compromiso que tenía antes. Eso debilita espiritualmente a quienes se informan y tienen una convicción", expresó.

Con respecto a si podría continuar la tendencia de caída en aprobación, como recogen las últimas encuestas, Bottinelli señaló: "Probablemente haya llegado a un piso (en cuanto a desaprobación). El tema es que no es ni de comunicación ni de pequeñas medidas, es si considera que esta línea política que está siguiendo tiene una convicción. Bueno, que ahí vaya con esa convicción y después se verá el resultado. El tema es que tiene una disociación entre lo que piensa su gente".