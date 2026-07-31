Jona Rodríguez, de los recuerdos clásicos, el probable debut y la confianza: "Va a ser la manija de este Peñarol"

"La vida por los colores”, fue el mensaje de Jonathan Rodríguez el 21 de agosto de 2014 en redes sociales, cinco meses antes de dar el salto al fútbol europeo para defender a Benfica.

Con apenas 49 partidos en la Primera División de Peñarol, el nacido en Florida inició su sueño europeo que iba a tener ciertos altibajos, pero que le iba a aportar experiencia para lo que vendría después.

Un promedio de casi medio gol por partido en el Carbonero -tras los 23 que marcó en encuentros oficiales- le valieron salir al exterior donde además de defender al equipo portugués pasó por Deportivo La Coruña, Santos Laguna, Cruz Azul, Al Nassr, América y Portland Timbers.

Casi 12 años después de aquel 7 de diciembre en el que disputó su último partido con la camiseta de Peñarol, anotando un gol ante Racing, el Cabecita tendrá la posibilidad de volver a defender al aurinegro porque estará a disposición de Diego Aguirre para el próximo fin de semana.

Jonathan Rodríguez en su retorno a Peñarol. Foto: Franco Patri / Prensa Peñarol

Una lesión de rodilla que incluyó una operación de cartílago lo marginó durante mucho tiempo de las canchas y de hecho no juega un partido oficial desde el 20 de mayo de 2025 cuando defendiendo al Seattle Sounders enfrentó al San José Earthquakes por la US Open Cup.

Una recuperación larga, pero precisa, es lo que lo llevó a que finalmente las partes se pusieran de acuerdo y Peñarol pudiera contratarlo a sus 33 años y así sumar a un futbolista experiente y que ilusiona al hincha por lo que hizo en su primer pasaje siendo un juvenil.

Qué placer verte otra vez, nos decimos al hablar. Hoy todo vuelve a empezar 🫶🏻 pic.twitter.com/E3M945lV8c — PEÑAROL (@OficialCAP) July 22, 2026

Cómo no lo va a recordar el hincha si sin ir más lejos disputó tres clásicos oficiales y ganó dos -perdió el restante- haciendo dos goles y dando una asistencia en uno (3-2) y habilitando a Marcelo Zalayeta en el primer tanto del recordado 5-0 el 27 de abril de 2014.

Como si eso fuera poco, en caso de tener minutos podrá hacer su estreno oficial en el Campeón del Siglo, un escenario que se construyó poco después de su partida y al que en su momento visitó como hincha acompañado de su familia y en el que fue suplente defendiendo a la selección de Uruguay por Eliminatorias.

Jonathan Rodríguez en el clásico Peñarol 3-2 Nacional del Apertura 2013. Foto: Archivo/El País

“Él está feliz por volver al club de sus amores”, le aseguraron a Ovación desde el entorno del futbolista tras sumarse al plantel.

“Sabemos lo que resignó. Dejó de lado un dinero importantísimo y se trajo a su familia para acá al entenderlo como un volver a empezar y no por un tema extrafutbolístico sino por el corazón”, añadieron.

“Era un momento para que él esté en Peñarol”, le confiaron a Ovación teniendo en cuenta además la chance que tiene el Carbonero de pelear por la Liga AUF Uruguaya en el segundo semestre y ante la chance de poder volver a coronarse en la Copa AUF Uruguay, donde defenderá el título.

Ahora es el turno de que Rodríguez demuestre en cancha y eso es lo que espera el hincha, más allá de que sus allegados sostienen que “el sábado va a estar en el banco, va a entrar y seguro que la va a romper” y fueron un poco más allá: “Va a ser la manija de este Peñarol”.

Sin ir más lejos, el pasado fin de semana integró el once de “titulares” en un fútbol interno donde mostró una gran conexión con Matías Arezo según le informaron a Ovación y de hecho asistió al delantero en uno de los tres goles que marcó.