La razón por la que Thiago Espinosa no va a ser tenido en cuenta por Peñarol en el partido frente a Cerro Largo

Peñarol ultima detalles para un partido clave que jugará este sábado frente a Cerro Largo desde la hora 18:30 en el Estadio Campeón del Siglo y Diego Aguirre recibió una recomendación desde el club respecto a una de sus incorporaciones.

Es que debido a un tema de interpretación reglamentaria, los delegados del club Mirasol recomiendan que Thiago Espinosa no sea parte de la convocatoria para el encuentro de la séptima fecha del Torneo Intermedio.

¿La razón? El jugador que llegó a Peñarol a préstamo desde el América de México, fue inscripto en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) luego de que se fijara la séptima jornada (se hizo en conjunto con la sexta) y a pesar de que en el medio hubo un cese de actividades decretado por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, hay un riesgo de que si juega, algún club pueda reclamar los puntos.

"El reglamento nos deja dudas porque al momento de fijar la fecha el jugador no estaba inscripto. Ya hicimos la consulta y no tuvimos respuesta aún. Por eso, ante la duda no juega", le dijo a Ovación el consejero Marcelo Solomita.

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