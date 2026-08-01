Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para parte de Uruguay: los detalles
El organismo meteorológico advierte por precipitaciones copiosas e intensa actividad eléctrica en el territorio nacional. El informe oficial se actualizará a las 11:00.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este sábado una amarilla para parte del territorio nacional que se actualizará a las 11:00 o ante cambios significativos.
Según detallaron desde el organismo, el área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. "Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indicaron.
Localidades afectadas
Artigas: Todo el departamento.
Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.
Paysandú: Tambores.
Rivera: Todo el departamento.
Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Cebollati, Chuy, Palmares de la Coronilla, Puimayen y San Luis Al Medio.
Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.
Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Rincón y Vergara.
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