El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 1° de agosto de 2026 tendrá condiciones inestables, con una mínima nacional de 9°C y una máxima de 25°C.

En el noroeste, la mañana se presenta con cielo cubierto, ambiente ventoso, precipitaciones y tormentas, con viento del NE de 30 a 50 km/h, rachas de 60 km/h y luego rotando a variables de 10 a 30 km/h, además de rachas muy fuertes asociadas a tormentas. Hacia la tarde/noche, el cielo pasa de cubierto a nuboso, con mejora, neblinas y precipitaciones aisladas. La mínima será de 12°C y la máxima de 24°C.

Para el noreste, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, condiciones ventosas, precipitaciones y tormentas, con viento del NE y N de 30 a 60 km/h que luego cambiará a variables de 0 a 10 km/h, además de rachas muy fuertes asociadas a tormentas. En la tarde/noche continuará nuboso y cubierto, con mejora, nieblas, neblinas, precipitaciones y tormentas. La mínima será de 12°C y la máxima de 23°C.

En el suroeste, la mañana estará cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas, acompañadas por viento del sector N de 30 a 40 km/h que luego rotará a variables de 10 a 20 km/h. Para la tarde/noche, el cielo irá de cubierto a nuboso y algo nuboso, con mejora, neblinas y precipitaciones. La mínima será de 10°C y la máxima de 25°C.

Gente con paraguas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro en día de lluvia en la ciudad de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En el centro-sur, la mañana aparece cubierta y ventosa, con precipitaciones y tormentas, viento del sector N de 30 a 60 km/h que cambiará a variables de 10 a 40 km/h y rachas muy fuertes asociadas a tormentas. Durante la tarde/noche, el cielo evolucionará de cubierto a nuboso y algo nuboso, con mejora, neblinas y precipitaciones. La mínima será de 9°C y la máxima de 23°C.

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, ambiente ventoso, precipitaciones y tormentas, con viento del sector N de 30 a 60 km/h, rachas de hasta 70 km/h y posterior rotación a variables de 0 a 10 km/h, además de rachas muy fuertes asociadas a tormentas. En la tarde/noche seguirá nuboso y cubierto, con mejora, nieblas, neblinas, precipitaciones y tormentas. La mínima será de 9°C y la máxima de 23°C.

En Punta del Este, la mañana estará cubierta y ventosa, con precipitaciones aisladas y viento del sector N de 30 a 40 km/h que luego pasará a variables de 0 a 10 km/h. Hacia la tarde/noche, el cielo irá de cubierto a nuboso, con mejora, precipitaciones y viento del sector S de 10 a 40 km/h. La mínima será de 12°C y la máxima de 21°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se mantendrá cubierta, con precipitaciones aisladas y viento del sector W de 30 a 40 km/h que después rotará a variables de 0 a 10 km/h. Para la tarde/noche, el cielo pasará de cubierto a nuboso y algo nuboso, con mejora y precipitaciones. La mínima será de 11°C y la máxima de 23°C.

La tendencia general de los próximos días marca continuidad de cielos nubosos con períodos de cubierto, presencia de neblinas y bancos de niebla, además de nuevas precipitaciones y tormentas, con vientos del este y noreste que podrán presentar rachas de hasta 40 km/h.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.