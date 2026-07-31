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Inumet emite una alerta amarilla por tormentas fuertes en Uruguay: ¿qué localidades abarca?

Se espera la llegada de tormentas fuertes en diversas localidades del país. Podrían estar acompañadas de precipitaciones abundantes, granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica.

El País
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31/07/2026, 09:13
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Fachada del Hotel Sofitel Carrasco con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Fachada del Hotel Sofitel Carrasco con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves una alerta amarilla por tormentas fuertes.
En principio, la advertencia meteorológica se actualizará a las 10:50 o ante cambios significativos.

"El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indicó el Instituto Uruguayo de Meteorología.

Alerta amarilla
Alerta amarilla
Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto: Albisu, Biassini, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo y Termas del Daymán.

Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano. Se recomienda a la población mantenerse informada y tomar las precauciones necesarios ante estos fenómenos climáticos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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