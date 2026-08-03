Congoja en el Partido Nacional por la muerte de José Hualde, reconocido dirigente de Maldonado

El Partido Nacional está de luto este lunes por la muerte del dirigente José Hualde, integrante del Directorio del Correo Uruguayo en representación de la oposición. Era un reconocido blanco en Maldonado y su fallecimiento provocó una serie de mensajes en redes sociales.

"El Partido Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de José Hualde, destacado dirigente nacionalista, fundador de la histórica Lista 20 de Maldonado e integrante del Directorio del Correo Uruguayo. Fue edil departamental, diputado y senador de la República, desempeñando una extensa trayectoria de compromiso y vocación de servicio. A su familia, amigos, compañeros, a la militancia de la Lista 20 y a los integrantes de la Departamental Nacionalista de Maldonado les hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, acompañándolos en este difícil momento", expresó el Partido Nacional en un comunicado.

El Partido Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de José Hualde, destacado dirigente nacionalista, fundador de la histórica Lista 20 de Maldonado e integrante del Directorio del Correo Uruguayo.



Fue edil departamental, diputado y senador de la República, desempeñando… — Partido Nacional (@PNACIONAL) August 3, 2026

Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional, también emitió un mensaje: "Se fue José Hualde. Todavía cuesta escribirlo. Compartimos militancia, charlas y un cariño que fue mutuo desde siempre. Se entregó al Partido Nacional en Maldonado como pocos. A su familia, amigos y a la Lista 20, un fuerte abrazo. Vamos a extrañarte. QEPD".

Se fue José Hualde. Todavía cuesta escribirlo. Compartimos militancia, charlas y un cariño que fue mutuo desde siempre. Se entregó al Partido Nacional en Maldonado como pocos. A su familia, amigos y a la Lista 20, un fuerte abrazo. Vamos a extrañarte. QEPD. — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) August 3, 2026

El senador Javier García también escribió un mensaje en recuerdo del fallecido dirigente, así como Eduardo Antonini, senador del Frente Amplio oriundo de Maldonado.

José Hualde falleció hoy en Maldonado. Querido compañero con el que compartimos militancia y afecto recíproco. A su familia, especialmente al cabecita que sigue sus pasos y lo recordará con su entrega al @PNACIONAL en su querido Maldonado, a sus amigos y compañeros un apretado… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) August 3, 2026

Falleció José Hualde, Director del Correo Nacional.



José fue Edil, Diputado y Senador.

Pero sobre todas las cosas un vecino de Maldonado al que conocimos desde muy joven, una persona de diálogo y de acuerdos. pic.twitter.com/Xy8ZJmQMeR — Eduardo Antonini (@antonini_edu) August 3, 2026

El mensaje del Correo Uruguayo por la muerte de uno de sus directores

Por su parte, el Correo despidió "con profundo pesar" a Hualde. En un comunicado se indicó que nació el 3 de setiembre de 1962 y "desde temprana edad formó parte de organizaciones como Interact y Rotary, donde, gracias al trabajo con la comunidad, despertaría su vocación como servidor público".

"Como destacado integrante del Partido Nacional desempeñó una extensa carrera en el ámbito legislativo y departamental de Maldonado. Fue electo edil por el departamento de Maldonado en los períodos 1985 a 1990 y 1990 a 1995. Posteriormente fue diputado por Maldonado entre 1995 y 2000, donde ocupó la vicepresidencia de la Comisión de Presupuesto, y como senador de la República en el período 1998 a 1999, integrando comisiones de Industria, Obras Públicas y Legislación. En el ámbito departamental volvió a ser electo edil de Maldonado en los períodos 2005 a 2010, 2010 a 2015 y 2015 a 2020. Fue vicepresidente de la Junta Departamental de 2017 a 2018 y, desde 2015 presidió la Comisión de Vivienda, además de participar en las comisiones de Obras Públicas, Legislación y Medio Ambiente", relata el escrito, que añade que "entre 2020 y 2025 ejerció la vicepresidencia de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea)".

Había asumido el cargo en el Correo el 14 de noviembre de 2025: "Su partida deja un vacío irremplazable en nuestra organización", concluye el escrito de la oficina estatal.

La cuenta oficial de X de la Federación Uruguaya de Basketball también emitió un mensaje por la muerte de Hualde y explicó que actualmente se desempeñaba como presidente de la Liga de Maldonado.