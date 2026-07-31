Diego Forlán eligió a su último asistente y ya tiene armado su grupo para dirigir a la selección uruguaya

Es inminente la oficialización de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sobre el arribo de Diego Forlán a la selección uruguaya Sub 20 y que, además, dirigirá los amistosos que le quedan en el año de la mayor. Por eso, el mejor jugador del Mundial 2010 terminó de conformar la vacante que tenía en su cuerpo técnico.

Eran tres los candidatos que podían volverse el ayudante de campo del grupo de trabajo de Forlán. Pero el elegido fue Santiago Espasandín, que trabaja en las formativas de Nacional. Los otros fueron Andrés Rodríguez, que desarrolla su tarea en las juveniles de Defensor Sporting y Diego Jaume, que se desempeña en las inferiores de Boston River.

Se sabe que el cuerpo técnico del campeón de la Copa América 2011 contará con un excompañero que también supo levantar ese trofeo en Buenos Aires como Diego Pérez.

El Ruso, que forma parte de la estructura de trabajo de la selección uruguaya, tiene una buena consideración en la interna por su trabajo —donde incluso fue campeón del mundo Sub 20 junto a Marcelo Broli en 2023— y colaboró en más de una selección juvenil de un tiempo a esta parte pasando por la Sub 18, la Sub 15 e incluso la selección conformada por futbolistas del medio local.

El lunes comienza la etapa de Diego Forlán al mando de la selección uruguaya Sub 20

Diego Forlán y Diego "Ruso" Pérez. Foto: Nicolás Pereyra.

El lunes 3 de agosto Diego Forlán iniciará su ciclo como técnico de la selección de Uruguay Sub 20. A partir de ahí la mirada estará puesta en el Sudamericano de la categoría y Cachavacha ya tiene su primera nómina de futbolistas para trabajar en el Complejo Celeste.

Será de 27 jugadores compuesta por Lucas Quimbo (Juventud), Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Paulo da Costa (Peñarol), Ian Colina (River Plate), Pablo Cardozo (Danubio), Benjamín García (Montevideo City Torque), Mateo Caballero (Defensor Sporting), Rodrigo Álvez (Peñarol), Yuri Oyarzo (Racing), Román Clematte (Nacional), Mateo Soria (Nacional), Tomás Shaw (Montevideo City Torque), Germán Barbas (Peñarol), Lautaro Ultra (Oriental de la Paz), Alexander Vázquez (Danubio), Facundo Martínez (Montevideo City Torque), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Lautaro Navarro (Defensor Sporting), Thiago Fernández (Racing), Ramiro Lecchini (Montevideo City Torque), Nicolás Pérez (Montevideo City Torque), Diego Abella (Defensor Sporting), Damián García (Danubio), Kevin Suárez (Defensor Sporting), Facundo Carámbula (Rentistas), Luciano Rodríguez (Nacional), Ezequiel Amaro (Paysandú Fútbol Club).

Forlán también se hará cargo de los partidos amistosos que le restan a la selección de Uruguay en el año. Tras la salida de Marcelo Bielsa por el magro Mundial 2026, la AUF resolvió que esos encuentros que tendrá por fechas FIFA los encabece el técnico de la Sub 20, en este caso es Cachavacha.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, confirmó en el lanzamiento de la Copa AUF Uruguay del pasado martes que "Corea y Japón son dos rivales confirmados para la próxima fecha FIFA”, los primeros que tendrá Cachavacha en la mayor. Además, Alonso explicó que en los próximos días habrá "otras opciones para octubre, noviembre y marzo".