“Nadie está vendiendo fútbol”: FIFA se defendió y afirmó haber “información errónea” por propuesta de Infantino

Tras el boicot de la UEFA a la FIFA por presentar la idea de crear la FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa abierta a inversores privados para aumentar los ingresos, la casa madre del fútbol mundial se expresó y dejó en claro que “nadie está vendiendo fútbol”.

“Esto no es algo que la FIFA jamás consideraría”, anunció luego del duro comunicado del ente que regula el fútbol europeo y de que Concacaf también se expresara “rechazando la propuesta”.

Este martes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó por sorpresa un plan para crear una empresa que estaría encargada de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinios, venta de entradas, concesión de licencias) y las relacionadas con los eventos (Mundial y Mundial de Clubes, entre otros).

Eso llevó a que la UEFA emitiera un duro comunicado mostrando estar totalmente en desacuerdo. "Tras la discusión de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras esas propuestas sigan encima de la mesa", concluyó el organismo que dirige el fútbol europeo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: AFP

Bajo esa punto, la casa madre del deporte rey salió a aclarar ciertos aspectos: “La FIFA reconoce y respeta los comentarios y las preocupaciones expresadas públicamente. La FIFA reafirma su compromiso con una consulta abierta y democrática. La información errónea publicada en los medios de comunicación interrumpió el proceso de consulta previsto”.

“Hemos escuchado las opiniones de las respectivas confederaciones en relación con la propuesta de creación de FFE y nos gustaría abordar los problemas que han surgido desde la publicación inicial de la noticia en los medios de comunicación el martes”, indicó.

“Nuestro proceso de consulta previsto se vio interrumpido por informaciones erróneas en los medios de comunicación. Continuaremos con este proceso de consulta para garantizar que cada asamblea municipal pueda expresar su voto basándose en hechos”, sostuvo.

“La iniciativa FFE se ha propuesto únicamente para garantizar que todas las Asociaciones Miembro de la FIFA (AM) tengan la oportunidad de participar activamente en el desarrollo comercial del fútbol en sus respectivos países, y que esto no se produzca a costa del espíritu ni de la gobernanza de la FIFA ni del fútbol en sí”, remarcó.

“Todos tienen derecho a expresar su oposición y a solicitar aclaraciones, pero ninguna entidad puede pretender representar a las 211 federaciones mundiales. Cada federación debe tener la oportunidad de revisar la propuesta y participar en la configuración de su propio futuro. Estos son los principios democráticos de la FIFA”.

La propuesta de la FIFA Forward Enterprise

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: AFP.

FIFA dio más detalles de la labor de la FFE: “Trasladaría las actividades comerciales y operativas de organización de eventos de la FIFA a una organización subsidiaria que la FIFA poseería y controlaría de forma permanente”.

“El valor comercial generado se compartiría entre las 211 federaciones mundiales, lo que permitiría a cada una de ellas realizar inversiones significativas en el fútbol en sus respectivos países”, ahondó.

“Según la propuesta, cada Asociación Meritoria (AM) recibiría 20 millones de dólares estadounidenses de financiación del programa FIFA Forward Development durante los próximos cuatro años (2027-2030), independientemente del apoyo individual que reciba”, relató.

“Este aumento de financiación provendría de los ingresos adicionales generados por la FFE mediante una gestión más eficaz de las operaciones comerciales de la FIFA, en beneficio de todas las federaciones mundiales”, comentó.

“El Programa FIFA Fast Forward consiste en una financiación única para el desarrollo de 20 millones de dólares adicionales por Asociación Mercante (AM). La participación sería totalmente voluntaria para todas las AM si la propuesta del FFE sigue adelante, y se financiaría con inversión externa sin ceder el control ni alterar la estructura de gobernanza de la FIFA de ninguna manera”, expuso.

“Estos componentes representan el punto de partida del proceso de consulta y están abiertos a debate como parte de dicho proceso. Esto puede incluir su aprobación, rechazo o modificación, ya sea en su totalidad o individualmente”, añadió.

“Estos principios sustentan la propuesta de la FFE: financiación para el desarrollo sin precedentes, propiedad verdaderamente global de las oportunidades comerciales de nuestro deporte y plena autodeterminación a través de un proceso democrático para todas las federaciones deportivas”, concluyó.