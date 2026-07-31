¿Por qué la UEFA amenaza con boicotear los Mundiales de la FIFA y qué tiene que ver Donald Trump?

Enfrentada al proyecto de la FIFA de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados, la UEFA amenazó ayer jueves con boicotear los próximos Mundiales y competiciones de la máxima autoridad del fútbol. El organismo que dirige el fútbol europeo y sus 55 federaciones “rechazan unánimemente y de manera clara la propuesta de la FIFA de transferir acciones de la propiedad del Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados”, anunció la entidad en un comunicado. “Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras esas propuestas sigan encima de la mesa”, concluyó la UEFA.

La reacción de la UEFA fue celebrada en la red social X por la Unión Europea (UE) a través de su comisario encargado del deporte, Glenn Micallef, que afirmó “apoyar totalmente” una postura que defiende “la integridad del fútbol”.

La UEFA critica la forma como el fondo de este proyecto, desde su elaboración en secreto hasta su contenido: “Toda decisión sobre el calendario internacional, el formato de las competiciones y toda decisión que remodele el futuro del fútbol no estaría ya dirigida a servir al interés del fútbol sino al de los accionistas”.

Es una alusión aparente a la participación del fondo de inversión Thrive Eternal, creado por Joshua Kushner, hermano de Jared, el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. Foto: AFP.

Thrive Eternal liderara el grupo de inversores propuesto, en un proceso en el que colaborará el banco J.P. Morgan.

El martes, la FIFA presentó un plan para crear una empresa, FIFA Forward Enterprise (FFE), que estaría encargada de gestionar sus actividades comerciales y las relacionadas con los eventos.

Una empresa así estaría abierta a inversores privados, que según la FIFA serían minoritarios, con el objetivo de aumentar los ingresos del fútbol.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que los recursos ayudarían a financiar el desarrollo global del fútbol. “Es una oportunidad, pero no una obligación” y la propuesta se enmarca “en un proceso democrático”, declaró el miércoles en un video después de una jornada de tormenta de reacciones, especialmente virulenta en Europa.

En Europa la oposición parece frontal ante lo que se entiende como una mayor mercantilización del fútbol en medio de sospechas sobre conflicto de intereses. “Es irresponsable e indefendible que una propuesta con un impacto tan grande sobre el fútbol haya sido concebida en secreto”, respondió la UEFA ayer.

“No es una ‘decisión democrática’, sino una gobernanza mediante el miedo”, apuntó la confederación del fútbol europeo.

La UEFA aludió de esta manera a la fecha límite del 19 de septiembre para que las federaciones se pronuncien sobre el proyecto, según una carta de Infantino enviada a las 211 federaciones y revelada por varios medios.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en el Congreso de la FIFA en Paraguay. Foto: AFP

Las otras confederaciones

Por su parte, la Concacaf (Confederación de fútbol de América del Norte, Central y Caribe) y la AFC (Confederación asiática) lamentaron que el proyecto de la FIFA se hiciera público sin que sus miembros fueran antes consultados. Ayer jueves la Concacaf, reunida de forma extraordinaria, decidió rechazar por unanimidad la propuesta de la FIFA. “Concacaf y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta. Concacaf se reafirma en que el futuro del fútbol -y su principal activo- debe permanecer en manos de la familia del fútbol”, reza el comunicado del organismo.

“Durante la reunión, los miembros expresaron profundas preocupaciones sobre la ausencia del debido proceso alrededor de la propuesta, la fecha límite artificialmente impuesta y la ausencia de cualquier revisión o aprobación de los organismos de gobierno de FIFA. Además, la necesidad de capital privado para financiar nuevos y existentes programas de FIFA, después del Mundial más beneficioso de la historia, se cuestionó”, continúa el escrito.

La Concacaf termina demandando “más transparencia y gobernanza adecuada”, así como determinar cómo podrían usarse las reservas de la FIFA para aumentar la inversión en el desarrollo del fútbol en la región, y recuerda al presidente de la FIFA que cualquier otro asunto discurra por los cauces correctos de gobierno según los estatutos del organismo.

La CAF (Confederación africana), por su parte, fue menos crítica e hizo un llamamiento a las asociaciones para “examinar” y “evaluar” la iniciativa.

La Conmebol y Oceanía (OFC) han convocado reuniones para fijar una postura.

Gianni Infantino le da el premio de la paz de la FIFA a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en el sorteo del Mundial 2026. Foto: AFP.

Dudas sobre 2030

La dura posición de la UEFA genera dudas sobre competiciones inmediatas como los mundiales femeninos sub-20 y sub-17, además del absoluto en Brasil en 2027, y aún más cuando dos federaciones europeas, España y Portugal, deben empezar a preparar junto a la FIFA la próxima Copa del Mundo que organizarán junto a Marruecos en 2030, de la que también serán parte Argentina, Paraguay y Uruguay.

España debe defender la segunda estrella que acaba de ganar este año y su candidatura a albergar la final del Mundial 2030. El Santiago Bernabéu de Madrid, el Camp Nou de Barcelona y el Hassan II de Casablanca son los estadios propuestos tanto para la final. Con información de AFP y EFE

24 millones de dólares para cada asociación

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un mensaje a las 211 asociaciones en el que aseguró que la creación de la filial FIFA Forward Enterprise (FFE) es “una oportunidad para crecer”, con la que recibirán hasta 24 millones de dólares en el ciclo 2035-2038.

“Es una decisión importante que está en vuestras manos. Si decidís aceptar esta oportunidad cada asociación tendrá garantizado 20 millones$, 22, 24 a través del programa FIFA FAST Forward por los tres próximos ciclos -hasta 2038-. Si decidís que no es el camino, el programa FIFA Forward seguirá según lo planeado, con 10 millones$ por asociación para el próximo ciclo”, explicó. En un largo mensaje, Infantino avanzó que las asociaciones recibirán información del proyecto por escrito; se comprometió a que cada beneficio que genere será para ellas e insistió en que su aprobación o no será una decisión democrática, que no implicará cambios en el gobierno del organismo.