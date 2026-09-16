El debate por créditos, dólar y competitividad: el planteo de la ARU a Oddone y Tolosa

Una de las reuniones “más importantes” y un intercambio “muy jugoso”. Así valoró el presidente de la Asociación Rural (ARU), Rafael Ferber el almuerzo que mantuvo ayer —junto a la directiva de la gremial— con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone y el subsecretario de esa cartera, Martín Vallcorba en la Expo Prado. El tradicional almuerzo con el equipo económico, tuvo la previa de un desayuno de la ARU con el presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa y el director Julio Luis Sanguinetti. Las respuestas de Oddone “son francas, son a fondo”, valoró Ferber.

En ambas reuniones el diálogo con las autoridades estuvo centrado en la competitividad, si bien se tocaron otros temas como el acceso al crédito, el fideicomiso del gasoil y otros.

Tanto con Oddone y Vallcorba como con Tolosa la gremial planteó la necesidad de un mejor acceso al financiamiento.

“Esperamos que desde el Banco Central haya regulaciones que permitan prestar más plata, esperamos que los bancos privados y el Banco República (BROU), más allá de créditos puntuales, realmente pongan plata para apalancar producción”, reclamó Ferber tras el encuentro con Oddone y Vallcorba.

Rafael Ferber Foto: Ignacio Sánchez.

“Precisamos dar un salto de calidad en el apalancamiento a préstamos que el sector productivo paga siempre, pero tiene que acceder (de forma) más fácil para producir más y generar más trabajo”, agregó.

También planteó deberes del lado del sector privado:“Que salgamos de la lógica de que pedimos cuando tenemos problemas climáticos, como lo hicimos en la seca y en la siguiente seca, y como (seguramente) tengamos que hacer con estos pronósticos (de El Niño), y pasemos a pedir plata para producir más”.

A la salida de la reunión con la ARU, Tolosa dijo que “la ARU señaló que todavía hay dificultades y procesos que son a veces lentos y burocráticos y complican (la posibilidad de que) el sector exportador crezca lo que podría crecer”, d

A diferencia de lo que tradicionalmente sucede en los almuerzos de la ARU con el equipo económico en la Expo Prado, Oddone se retiró sin dar declaraciones. Tampoco quiso hablar previo al encuentro.

Atraso cambiario y las diferencias entre ARU, Federación Rural y el gobierno

Tanto la reunión con Tolosa como la de Oddone y Vallcorba tuvo como eje la competitividad. Al respecto Ferber dijo que es un problema que atraviesa Uruguay que ha “arrastrado de muchísimos años de atraso cambiario palpable”.

Sin embargo, señaló que “hoy no tenés atraso cambiario” sino que “lo que tenemos es una acumulación crónica de veintipico de años al respecto. ¿Estamos en condiciones de pasar a otra etapa por cómo está planteada la economía? Sí, tenemos que hacerlo”.

“Estamos en la misma línea con el ministro (Oddone), estamos pasando a otra etapa” en materia de competitividad, agregó.

Para Tolosa “la ARU tiene una serie de preocupaciones muy válidas que merecen mucha atención” y respecto a la competitividad dijo que “la inflación hoy está controlada y ha sido el caso los últimos tres años. En ese contexto, no ha sido necesario tener políticas monetarias muy duras que generen disrupciones en el tipo de cambio”.

El debate sobre el valor del dólar (que está “planchado” en setiembre) y el llamado “atraso cambiario” se profundizó ayer ya que otra de las gremiales del campo, la Federación Rural (FR) emitió un comunicado cuestionando la situación.

Guillermo Tolosa y Rafael Ferber Foto: Leonardo Mainé.

“En enero de 2022 el dólar estaba a $ 44,15 y la UI (Unidad Indexada) cerca de $ 5,19: cada dólar compraba unas 8,5 UI, hoy en día esa relación cayó a 6,06 UI por dólar. En menos de cinco años, el dólar perdió cerca del 30% del poder de compra”, señaló la FR.

“Los buenos precios internacionales pueden ocultar temporalmente el problema cambiario. La ganadería es hoy el ejemplo: el precio excepcional del novillo compensa en gran medida la pérdida de poder de compra del dólar”, pero “es en la soja donde se refleja una realidad oculta por precios excepcionales, lo que no cubren los precios lo cubre el endeudamiento de los productores”, agregó.

Para la FR “cuando evaluamos la inflación, en los últimos 12 meses, los precios transables(aquellos que se comercian con el exterior) aumentaron 2,36% y los no transables un 6,13%: una brecha de 3,77 puntos porcentuales”, en donde si bien la inflación “parece estar controlada”, el “componente local, no transable, es el que más impacta en los resultados del sector”.

Ferber no compartió el diagnóstico de atraso cambiario. “Quedó una situación crónica de competitividad acumulada en el tiempo”, pero “si todos estos años estuvimos diciendo que las tasas de las Letras de Regulación Monetaria nos enfriaba la economía y nos generaba atraso cambiario, si ahora no lo está haciendo tenemos que decirlo también”, afirmó.

Para Tolosa la caída del billete verde a nivel internacional se debe a que Estados Unidos tiene una deuda muy elevada “y eso está generando ciertas fuerzas a la posible depreciación del dólar”.

También remarcó que no se espera una variación signaficativa de la moneda estadounidense en lo que queda del año. “Las fluctuaciones disruptivas y severas que caracterizaron el pasado de la economía de Uruguay no tienen lugar”, dijo y agregó que las variaciones del dólar son “armoniosas y libres”.