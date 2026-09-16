Rentistas vs. Plaza Colonia en vivo por Copa AUF Uruguay: el Patablanca busca sellar su clasificación
Los colonienses lideran el Grupo 2 con tres puntos y pueden dar un paso decisivo hacia la clasificación, mientras Rentistas necesita sumar para llegar con vida a la última fecha.
El partido pendiente de la segunda fecha del Grupo 2 de la Copa AUF Uruguay se juega este miércoles en el Complejo Rentistas. Plaza Colonia tiene tres puntos, Defensor Sporting suma dos y Rentistas (su rival de turno) y Cerro Largo tienen uno, por lo que la tabla todavía está abierta a falta de este encuentro y de la tercera fecha.
El Patablanca debutó con victoria 2-1 sobre Cerro Largo y llega a Montevideo en medio de una buena campaña en la Segunda División. Lidera la tabla Anual con 42 puntos y es el gran candidato al primer ascenso.
Además, Plaza viene de ganar sus dos últimos partidos del torneo de ascenso: derrotó 1-0 a Uruguay Montevideo y luego venció 2-1 a Huracán. El equipo dirigido por Juan Ignacio Ayaso tiene como referencia ofensiva a Lucas Carrizo, mientras que Valentín Amoroso viene de convertir ante Uruguay Montevideo.
Rentistas, por su parte, empató 0-0 ante Defensor Sporting en su debut copero. En Segunda Profesional aparece sexto en la acumulada y es el último equipo que al día de hoy se estaría metiendo en los playoff para el último cupo en primera la próxima temporada.
El Bicho Colorado es dirigido por Omar Asad y ya conoce bien a su rival: en agosto empataron 1-1 por la decimotercera fecha de la Segunda División, en el Complejo Rentistas. Lucas Carrizo puso en ventaja a Plaza y Franco Cabrera marcó el empate.
Será, además, el segundo enfrentamiento entre ambos en poco más de un mes: aquel 1-1 fue seguido por otro antecedente reciente sin goles, el 0-0 del 14 de marzo.
Rentistas vs. Plaza Colonia: alineaciones probables
Hora: 15:30
Estadio: Complejo Rentistas
Torneo: Copa AUF Uruguay, fase eliminatoria, Grupo 2
TV: Dsports, DGO, Flow, Cables.
Rentistas. Carlos Techera; Joel Poiso, Simón Bentancur, Pablo Pírez, Lautaro Dufur; Juan Moreira, Facundo Carámbula; Pablo Suárez, Ignacio Pintos, Luciano Inverso; Douglas Bittencourt.
DT. Omar Asad.
Plaza Colonia. Kevin Morgan; Ezequías Redín, Máximo Lorenzi, Matías Velázquez, Facundo Kidd; Tomás Escalante; Hebert Vergara, Facundo Píriz, Ignacio Pereira, Valentín Amoroso; Michael López.
DT. Juan Ignacio Ayaso
Árbitro: Pablo Silveira
Asistentes: Julián Pérez y Agustín de Armas
Cuarto árbitro: Ruben Umpiérrez
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