Albion vs. River Plate en vivo por Copa AUF Uruguay: van por la clasificación en el grupo de Nacional

La tercera y última fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay tendrá este miércoles un partido decisivo en el Parque Palermo. Albion, con cuatro puntos y diferencia de +1, recibe a River Plate, que suma tres unidades y también tiene saldo positivo de +1, por lo que el ganador dará un paso fundamental hacia la clasificación. Nacional, líder junto a Albion con cuatro puntos, enfrenta a Progreso en simultáneo. Clasifican los dos primeros de cada grupo y también los cuatro mejores terceros.

Albion llega con una realidad particular. En la Copa empató 0-0 con Nacional y luego venció 2-1 a Progreso, pero en el Torneo Clausura perdió sus seis partidos disputados, el último de ellos 3-1 ante Peñarol. En la Tabla Anual de Primera División suma 34 puntos en 28 partidos y ocupa el noveno lugar.

River Plate, en tanto, llega con tres puntos en la Copa gracias al triunfo 2-0 sobre Progreso en la primera fecha. Luego perdió 3-2 ante Nacional. En la Segunda División Profesional, el darsenero figura noveno y a seis puntos de la zona de clasificación a los playoff.

El equipo dirigido por Damián Santín viene de perder 1-0 ante Fénix por el torneo de ascenso, mientras que Albion tiene al frente a Federico Nieves, quien asumió el cargo para esta temporada.

El antecedente más reciente entre ambos por Copa AUF Uruguay es favorable a River: en la edición 2023 ganó 2-0. Además, en los enfrentamientos registrados entre ambos, River se impuso en los tres últimos.

Albion vs. River Plate: alineaciones probables

Hora: 15:00

Estadio: Parque Palermo

Torneo: Copa AUF Uruguay, fase eliminatoria, Grupo 5

TV: Dsports, DGO, Flow, Cables.

Albion. Pedro Ramallo; Bautista del Castillo, Francisco Couture, Brandon Llana, Federico Puente; Pablo Alcoba, Ignacio Neira; Briam Acosta, Santiago Costa, Román Gutiérrez; Tobías Figueroa.

DT. Federico Nieves

River Plate. Damián Frascarelli; Tomás López, Facundo Pérez, Brian Ferrares, Lucas Camejo; Francisco Triver, Clemente Pérez, Alejandro García; Francisco Sanchís, Maximiliano Burruzo, Matías Escobar.

DT. Damián Santín.

Árbitro: Juan Cianni

Asistentes: Ernesto Hartwig y Mauricio Hernández

Cuarto árbitro: Lucas Andrade