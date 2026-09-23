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El País Mundo Estados Unidos

Sillas vacías en la ONU: representante de EE.UU. se retiró en medio del discurso del presidente de Irán

El líder de la República Islámica respondió en el pleno internacional a las previas advertencias vertidas por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la misma cumbre.

23/09/2026, 13:17
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El único representante de la delegación estadounidense presente en la Asamblea General de la ONU abandonó la sala este miércoles después de que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, los llamara terroristas, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, los acusara de lo mismo.

"Quienes son terroristas y forman a terroristas nos describen a nosotros como tales", declaró Pezeshkian durante su intervención en la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

Pezeshkian arrancó explicando que tenía preparado otro discurso pero que decidió modificarlo después de que Trump los acusara de terroristas.

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Fotografía de sillas vacías de la delegación de EE.UU. durante la intervención del presidente de Irán, Masud Pezeshkian en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York (EE.UU.).
Fotografía de sillas vacías de la delegación de EE.UU. durante la intervención del presidente de Irán, Masud Pezeshkian en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York (EE.UU.).
Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL

La respuesta de Masoud Pezeshkian tras los dichos de Donald Trump

"Vengo de Irán, donde bombardearon una escuela. ¿Ven estas niñas, estos niñas? Perecieron bajo las bombas y armas utilizadas por Estados Unidos e Israel. Eran niñas inocentes que no habían cometido crimen alguno", añadió el presidente.

El iraní acusó a EE.UU. y a Israel de no haber "respetado ninguna ley internacional".

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian durante su intervención en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York (EE.UU.).
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante su intervención en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York (EE.UU.).
Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL

"Ayer, (el presidente Donald) Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo, y ellos martirizaron a nuestro líder sin ningún motivo", afirmó Pezeshkia.

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Durante su intervención, Trump planteó que debe tomar "una gran decisión": "¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (...) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?", preguntó.

La Administración de Trump autorizó hace tan solo unos días a la delegación de Irán liderada por su presidente viajar a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

Al igual que en 2025, los representantes iraníes están sujetos a restricciones durante su estancia en Nueva York, entre ellas la prohibición de adquirir productos de lujo.

EFE

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